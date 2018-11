Marcelo Ebrard convencerá a Estados Unidos de aceptar a la caravana migrante

El próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, buscará convencer al gobierno de Estados Unidos para que participe en un plan para mitigar el flujo migratorio que existe actualmente.

Según dice, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no deportará a ninguno de los migrantes a su país de origen, pues en lugar de ello, se convencerá a Estados Unidos para que acepte participar en un plan de desarrollo implementado para Centroamérica.

“México nunca ha deportado en Tijuana a un migrante porque esté esperando para que le den asilo. De hecho, todos los días hay en Tijuana una fila, no de ahora, de hace años, especialmente los tres últimos años, personas solicitando el asilo"

"¿Por qué no son mexicanos?, porque hay una disposición legal en EU que cuando eres país vecino, no te internan para esperar tu solicitud de asilo. México, desde luego no está pensando en deportarlos”, dijo Marcelo Ebrard, futuro Canciller.