Marca de ropa mexicana lanza polémico concurso, para sacar a hombres del transporte

Una marca de ropa mexicana, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, ya que lanzó una promoción que insta a mujeres a que bajen del vagón rosa del metro de la Ciudad de México a todo hombre que se encuentre en él, a cambio de una sudadera.

Y es que tanto el Metro, como el Metrobús y hasta el Trolebús cuentan con un espacio exclusivo, que está destinado a mujeres, niños y personas con discapacidad, para así garantizar su seguridad, ya que se han presentado numerosos casos de acoso y delincuencia contra este sector de la población en los transportes públicos.

Dicha convocatoria, se dio a conocer el pasado mes de septiembre, a través de redes sociales, en la que se informa a sus clientas, que las 3 primeras mujeres en etiquetar a la marca en un video, donde se aprecie la acción de sacar a hombres del vagón rosa, obtendrían una sudadera gratis.

Ganadora del reto

Tras lanzarse el concurso, apenas este 5 de noviembre se dio a conocer a las primeras ganadoras, quienes cumplieron con el reto impuesto, y como era de esperarse las críticas comenzaron a surgir, ya que internautas acusaron a la marca de capitalizar con tragedias como los acosos y feminicidios.

Aunque le han llovido comentarios negativos de a montón, la marca no ha dado a conocer su postura ante toda la polémica, sin embargo en las redes sociales la marca ha restringido las interacciones de sus publicaciones, es decir que no se pueden dejar comentarios y mucho menos enviar mensajes directos.

Y es que la marca de la cuál hablamos, se llama Morravaliente.mx, que ofrece prendas, bolsas, sudaderas, y cropped top, con leyendas como “Gentrificación”, “México Feminicida”, Mexico is not so Cheap (México no es tan barato), el racismo inverso no existe y algunas más tales como: “las niñas no se tocan”; cuentan con otras como: “México, país feminicida”, “Tengo una enfermedad mental” y “Meritocracia”.

Cabe señalar, que el precio de las prendas dependerá del mensaje que se quiera, así como de cual se compre, aunque el aproximado es de 370 pesos hasta los 700 pesos, informó La Verdad Noticias.

