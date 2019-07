Manta aparece frente a la casa de AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que en días pasados colocaron frente a su casa una manta con un mensaje en el que afirmaban que conocen dónde vive y la dirección de su vivienda.

Aunque no dijo si fue una amenaza, el Presidente aclaró que esa no fue la razón por la que he decidió mudarse a Palacio Nacional, es más hizo un llamado a que todos se porten bien.

"Hace poco tiempo pusieron una manta frente a mi casa, ni modo que ya por una manta vamos a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad, fue hace algunos días. Son cosas que son preferibles olvidar". dijo

En la manta, según las palabras de AMLO, decía “ya sabemos dónde vives y la dirección de mi casa".

“Portense bien” pide AMLO con relación a las mantas que van dejando.

Dijo que esos son balandronadas, sin embargo, aclaró: "soy un ser humano, tengo miedo como todo los seres humanos, pero también no soy un cobarde”.

Por lo que insistió, en que pueden seguir apareciendo eso de las mantas, pero lo importante es que se porten bien, “ya ni siquiera gustan esas series, ahora ya es otra cosa, estamos en el tiempo en que se reconoce a quienes se porten bien en todos los terrenos.

AMLO habló sobre su propia experiencia debido a que en la “mañanera” se tocó el tema de las mantas que aparecieron en el estado de Tabasco con amenazas contra la Guardia Nacional.

Debido a lo anterior es que hizo un llamado a todos los mexicanos a "no pelearnos", a portarse bien porque "está mal visto portarse mal”.

"Los que ponen las mantas o los que actúan así pues no son bien vistos por la población y la gente, además que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás", declaró AMLO.