“Mamá, se acabaron los pañales”, escribe maestra de guardería en el estómago de un bebé

Una maestra de una guardería de México, escribió con un marcador permanente en el pecho y estomago de un bebé un mensaje en el que informaba que el pequeño ya no tenía pañales; el hecho fue difundido en redes sociales generando controversia y condenado el actuar de la educadora.

La tinta no desapareció

En días pasados se dio a conocer este suceso, luego de que Heather Chisum, madre del menor identificado como Milo, publicara en Facebook un par de fotografías del mensaje escrito. Además de las fotos, escribió un mensaje en el que explica que la guardería escribe un informe diario en el que se detalla el comportamiento de los pequeños y si necesitan toallitas o más pañales, entre otras cuestiones.

“Mamá, se acabaron los pañales, lee mi informe”, fue el mensaje escrito en el bebé.

Al respecto, Heather señaló que tinta la “permaneció en su piel incluso después de frotar con toallitas húmedas”, por lo que dijo estar furiosa por cómo la educadora escribió en su hijo. “Necesito opiniones. ¿Tengo razón en estar furiosa por esto, o estoy exagerando?, escribió.

“Realmente necesito sus opiniones, porque estoy a punto de irrumpir en la guardería mañana por la mañana y lanzar algunas palabras”.

Aunque mencionó que a diario revisa los reportes de sus dos hijos, pudo no haber visto los mensajes donde solicitaban más pañales para Milo, “supongo que ayer escribieron que Milo necesitaba pañales y fallé en no haberlo visto”, reconoció.

“Pero tengamos en cuenta que veo a varias maestras cuando dejo a los chicos y cuando los voy a buscar. Si no vi el mensaje, un simple: ‘Heather, tu hijo necesita pañales, tal vez no viste el reporte’, podría solucionar el tema. Me refiero a cualquiera de las maestras que veo diariamente”, añadió.

Expulsaron a la maestra

Ante la publicación que se viralizó en redes sociales, el Centro de Educación Infantil, situado en México, le pidió disculpas a Heather Chisum, y anunció que la maestra que escribió el mensaje fue expulsada.

“Somos conscientes del incidente. Fue una violación ética profesional por parte de la maestra”, dijo Cindy Carter DeCosta, directora del centro.

