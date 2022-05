Mamá de Debanhi Escobar rompe el silencio sobre la muerte de su hija

Por primera vez y a través de un video, Susana Bazaldúa, mamá de Debanhi Escobar, rompió el silencio sobre el estremecedor caso de su hija de 18 años de edad y con un nudo en la garganta, detalló cuál es su sentir con los últimos avances de las investigaciones sobre la muerte de la joven.

En la grabación, la señora se dirigió directamente a las personas y medios de comunicación que han revictimizado a su hija, ensuciando su memoria con versiones las cuales afirma, son totalmente mentira, pues mucho se ha hablado de su estilo de vida y de por qué su cuerpo fue hallado en la cisterna del Motel Nueva Castilla.

“Le han puesto muchos calificativos a mi hija, ahora ella no se puede defender”.

En La Verdad Noticias señalamos que la señora Dolores le pidió a Debanhi no salir el día de su desaparición, pues como toda mamá, tenía temor.

Al igual que su esposo, el señor Mario Escobar, se siente enojada e impotente por la situación, además de la indignación que los invade por todo lo que se dice de la estudiante de derecho y lamentó que sólo las personas que han vivido esa situación puedan entenderla.

“Me siento triste y dolida, ustedes no se imaginan cómo me siento, las madres y las personas que realmente han padecido por esto, son las personas que me comprenden”.