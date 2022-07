Maltrato animal en Edomex: muere un perrito tras ser macheteado en la calle

Familiares de un perrito de 2 años, llamado Goss, exigen a las autoridades del Estado de México que atiendan este caso de maltrato animal y no quede impune, pues el can falleció en días pasados luego de ser víctima de un ataque a machetazos en la vía pública. Señalaron que por el momento no hay detenidos por este crimen.

Los afectados señalaron que el perro fue agredido a machetazos por unos sujetos, luego de que el can atacó a otro perro de raza pequeña. Intentaron salvarle la vida, pero Goss ya había perdido mucha sangre debido al ataque con dicha arma punzocortante.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, este tipo de ataques se han vuelto comunes en México, pues anteriormente se dio a conocer que un hombre macheteó a una perrita en la calle. Este incidente ocurrió en Hidalgo. La can terminó gravemente lesionada por estos hechos.

Denuncian maltrato animal en la Fiscalía

Piden justicia por el can atacado a machetazos

Tras el fallecimiento de su perrito, la familia afectada acudió a la Fiscalía General del Estado de México para denunciar por maltrato animal a los hombres que agredieron a machetazos a su mascota. Sin embargo, hasta el momento, los responsables no han sufrido consecuencias legales por este hecho.

“Fui a la fiscalía y no me hicieron caso, fui a protección animal y allá me dijeron que no, que el tema lo tenía que atender forzosamente la fiscalía por maltrato animal y ya fue como me quisieron levantar la denuncia, nosotros lo único que queremos es que se haga justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron”, dijo Florencio Constanzo, dueño del perrito fallecido.

Cabe mencionar que en junio del 2021, el congreso local aprobó endurecer las penas contra el maltrato animal, a fin de erradicar este tipo de violencia. Por ello, aquellas personas que cometan este tipo de delitos pueden sufrir condenas de 4 a 6 años de prisión, si el agresor es funcionario público puede aumentar a 9.

Te puede interesar: Rescatan a perrito encadenado en Tabasco; los niños lo pateaban

Maltrato animal en CDMX

����Además, las representaciones de la Profepa en los estados están inspeccionando diversos sitios en 13 estados de la República Mexicana: zoológicos, PIMVS, CIVS y UMA, que manifestaron la intención de recibir en sus instalaciones algunos de los ejemplares�� pic.twitter.com/T4O14QWbs7 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 16, 2022

El caso más sonado de maltrato animal ocurrió en Ciudad de México, donde 200 felinos fueron encontrados en condiciones de abandono en el refugio Black Jaguar-White Tiger. Estos ejemplares fueron rescatados por Profepa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado