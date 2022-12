Malas prácticas de laboratorio podrían haber contaminado anestésico en Durango

De acuerdo con especialistas en materia de microbiología, anestesiología e infectología las malas prácticas de laboratorio podrían haber contaminado anestésico en Durango, y provocado los casos de meningitis, que han dejado ya varias mujeres muertas.

Coincidieron en señalar que el hongo fusarium solani, causante del brote de meningitis en Durango, podría haber sido originado durante su preparación del anestésico en el laboratorio o porque se trató de un fármaco “pirata”.

Cabe mencionar, que actualmente las autoridades sanitarias realizan investigaciones sobre los casos registrados y han manifestado que no han “encontrado irregularidades críticas” en cuanto a los proveedores o el fabricante, y que investigan los “errores de práctica” y “fallas críticas” en la aplicación del medicamento, que derivó en la clausura de cuatro hospitales privados en Durango.

Casos de meningitis podrían haber sido originados desde el laboratorio

Casos de meningitis aumentan en Durango

Sobre el tema, José Luis Sánchez Salas, doctor en Ciencias con especialidad en Microbiología, de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), reveló a El Universal que han ocurrido accidentes similares en otras partes del mundo, y en esos casos la literatura médica internacional ha concluido que el medicamento fue el causante.

Señaló que no es un problema que sea común, “en realidad es accidental en cuanto a las preparaciones de estos fármacos, si no se hace el control de calidad adecuado y se aseguran que no tenga ningún microorganismo”, dijo.

Por su parte, Isaac Chávez Díaz, anestesiólogo de la UNAM en la ciudad de Hermosillo, Sonora, refirió que no cree que haya habido negligencia en el procedimiento médico, sino que podría haber sido una contaminación del medicamento con el hongo, durante su fabricación.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en relación a lo ocurrido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado que su investigación se enfoca en “cuáles pudieron haber sido los errores de práctica que llevaron a que un procedimiento seguro (la aplicación de anestesia raquídea) se volviera inseguro” y agregó que es muy probable que aparezcan nuevos casos, por el número de pacientes anestesiados de mayo a la fecha, alrededor de mil 482 personas.

