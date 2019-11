Maestros son suspendidos por tener relaciones sexuales en pleno salón de clase

En el estado de Tabasco se ha producido un escándalo sexual en donde están involucrados al menos cuatro maestros de una escuela secundaria, dichos profesores han sido descubiertos por videos que circulan en las redes sociales, por realizaban actos inapropiados con alumnos del plantel y en pleno salón de clases.

De manera degradante varios videos fueron puestos en las redes sociales en donde se observa cómo los profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 1 de Tabasco, sostenían relaciones sexuales con estudiantes dentro de las aulas.

Dichos actos llevaron a que sean suspendidos de sus labores a lo que el subsecretario de Educación Básica, Santana Magaña Izquierdo, dijo que ya se ha abierto una investigación en contra de estos cuatro profesores.

“La Secretaría de Educación lleva a cabo las investigaciones correspondientes a este caso que circuló en redes sociales”, comentó Magaña Izquierdo.

Entre la información que proporcionó el Subsecretario de Educación Básica, es que los cuatro sujetos que fueron suspendidos de la Escuela Secundaria Técnica número 1 en Tabasco son los principales conductores del plantel, entre ellos el director.

Magaña Izquierdo añadió que en estos momentos ya se está dando seguimiento, por ello la suspensión temporalmente de los cuatro maestros los cuales están siendo investigados y conforme a su responsabilidad tendrán que responder ante la ley, debido a que los involucrados son alumnos del plantel y menores de edad.

De igual forma, Magaña Izquierdo, informó que la acción de suspender de los salarios a estos profesores indecente fue una decisión tomada por parte del área de Recursos Humanos de la Secretaría.

El Subsecretario dejó claro que estos actos inapropiados con maestros no pueden ser permitidos ya que no brindan seguridad para los estudiantes además que incurren en actos de violación contra menores de edad, por lo que no se protegerá a ninguno de la justicia.