Maestros recorren kilómetros para dar material de estudio a alumnos en la sierra

Maestros recorren kilómetros para dar material de estudio a sus alumnos

En México no todos los niños tiene las mismas facilidades para poder completar sus estudios sin un maestro, ejemplo de ello son los alumnos que habitan en la Sierra de Durango un lugar distante y sin conexión a internet, allí muchas comunidades incluso no cuentan con energía eléctrica y mucho menos con televisión abierta, por lo que no es posible que los menores continúan con sus clases.

Conscientes de esto, un grupo de maestros rurales de la Sierra de Durango viajan kilómetros para poder llevarle los materiales de estudios a los niños de estos lugares, todo esto por iniciativa propia y sin que alguien los obligue, es la misma vocación y el amor a sus alumnos los motiva.

Maestros viajan kilómetros a pie hasta sus alumnos

El maestro rural de una primara de la zona, Eduardo Vargas, menciona que cuando mucho solo el 60 por ciento de las familias contará con una televisión de paga y el otro 40 por ciento ni siquiera tienen electricidad y prácticamente están abandonados.

Admirable labor de maestros rurales en Sierra Durango.

Por las condiciones en las que viven, los profesores saben que mandar tareas por internet resultaría absurdo pues es difícil en medio de la Sierra de Durango, reconocen los profesores.

“Para estas comunidades es muy difícil que los muchachos puedan mandar sus tareas por internet, ya que en la comunidad no hay luz y no hay internet”, dijo el maestro de telebachillerato, Ulises Luna.

Para llegar a los lugares más remotos los maestros caminan decenas de kilómetros cargados de material de estudio, para sus preciados alumnos, esto, porque los vehículos no pueden acceder a todos los lugares por sus características, por lo que la única forma es llegar caminando, sus alumnos lo saben y llegan a su encuentro a mitad de camino.

A las maestras y maestros de Durango: pic.twitter.com/SJXLdMQbGq — SEED DURANGO (@SEED_Dgo) April 20, 2020

Eduardo Vargas, quien es de Canatlán dice que la escuela está a unos 25 kilómetros por lo que al ponerse a recorrer los poblados tiene que caminar mucho pues los primeros estudiantes se encuentran entre los 7 y 8 kilómetros, para llegar a los próximos se tiene que caminar hasta unos 10 kilómetros, los siguientes están hasta 15 kilómetros.

Y es que con el coronavirus en México, las clases se han suspendido para evitar propagación y la indicación de la SEP es que tomen clases a través del internet o la televisión, sin embargo ninguna de estas opciones son factibles para los habitantes de las zonas más distante de la Sierra de Durango y es allí donde los maestros rurales intervienen.

Los maestros comentan que sus pequeños alumnos están preocupados si estas condiciones les harán perder este año de estudios por ello es que los maestros llegan hasta ellos para darles las confianza de poder continuar su curso.