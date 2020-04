Maestros desesperados se manifiestan, llevan ocho meses sin que les paguen

La crisis actual afecta la economía, pero los maestros de Zapopan, Jalisco, sufren un problema más, desde hace ocho meses no han recibido sueldo alguno, es por ello que decidieron manifestarse en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la localidada.

Este miércoles a las 10 de la mañana las oficinas de la SEP que se encuentran en la avenida Central, frente al museo Trompo Mágico, se encontró cerrada pues los maestros se han manifestado porque con la contingencia sanitaria los problemas económicos se han agravado.

Maestros reclaman el pago de 8 meses de trabajo

“Sobre todo a raíz de la contingencia sanitaria ha agravado sus problemas económicos”, dijo Adriana Fernández, una de las manifestantes.

La desesperación llevó a maestros a manifestarse, mira por qué.

Y es que los maestros de la SEP han señalado que desde agosto del 2019 no les han pagado, ellos comentan que solo los hacen llegar hasta las oficinas para hacerlos esperar, “la culpa es del Fone (Fondo federal de la nómina educativa) y en realidad, la culpa es de la Secretaría”, dijeron enojados.

De hecho, los manifestantes expresaron que es una burla que en Jalisco se hable de educación de excelencia cuando los maestro no tiene los salarios al día, “Que alguien me explique, yo no entiendo cómo es posible que los maestros no tengamos nuestros sueldos. No es posible”, dijo Adriana Fernández.

¿Y los maestros de Jalisco como vamos a llevar la contingencia?, si no nos pagan. Somos muchos que tenemos años hasta meses con algún tipo de adeudo.

Yo desde enero a la fecha no recibo pago... — Lizbeth Vallejo (@Lizbeth40351970) April 1, 2020

Después de permanecer por un largo tiempo, los maestros fueron atendidos e ingresaron a las oficinas centrales de la SEP, pero advirtieron que deben de recibir una solución de manera inmediata, ya que siempre ocurre lo mismo al final les prometen que les pagarán en las siguiente quincena, cosa que nunca ocurre.

En caso que no se llegue a una solución los maestros han amenazado en cerrar avenidas hasta que la Secretaría valide las claves laborales y les pague, porque el recurso sí existe.Y es que muchos de los maestros llegaron desde municipios foráneos.