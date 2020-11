Maestro llama "Generación de cristal" a alumnos inconformes con su enseñanza.

En Guerrero, alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) cuestionaron a un docente durante una sesión virtual descontentos por su método de enseñanza. “No todas las escuelas tienen la misma rúbrica de enseñanza” le hizo saber un alumno del grupo IE4, al maestro Miguel Ángel Cabello.

“¿Y yo tengo la culpa”, respondió el docente. “Entonces no me diga: ‘¿Por qué, no enseño bien?’. Ante este comentario, el alumno replicó: “Le estoy explicando mi razón… y con sus respuestas sarcásticas que no van al caso”.

En ese tenor, el maestro respondió: “¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo”. Inmediatamente el estudiante manifestó: “No estoy pidiendo una calificación regalada, solamente le estoy pidiendo que enseñe. Si dice que usted es maestro, enseñe”.

"Generación de cristal", dice maestro a sus alumnos

El docente Cabello respondió: “No digo. ¡Soy! Y soy maestro en ciencias para tu conocimiento, maestro en ciencias e ingeniería”. Reiterando al alumno: “No te gusta cómo doy clase, ‘mijo pide tu cambio de grupo. Ponte a estudiar, póngase a estudiar, póngase a hacer las cosas como se les manda nada más.

La Verdad Noticias informa que entre los dimes y diretes, el maestro sentenció: “Cuando aleguen, aleguen con argumentos. ¡Ay, no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”.

Como era de esperarse, el video rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los internautas han criticado duramente al docente mientras que otros más lo defienden ante su postura tras la petición de cambiar su método de enseñanza.

Es importante mencionar que el maestro Miguel Ángel Cabello no solo imparte la clase de cálculo diferencial a los estudiantes del grupo IE4 del Instituto Tecnológico de Acapulco Guerrero; institución pública de educación superior creada el 1 de octubre de 1975.

