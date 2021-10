Maestro de Aguascalientes justifica a feminicida “mujeres deben aprender a cocinar”

En Aguascalientes un maestro al parecer justificó a un feminicida, pues le dijo a sus alumnos que las mujeres deben aprender a cocinar para que sus esposos no las apuñalen al llegar a casa con hambre, hecho que generó gran indignación en la comunidad estudiantil y en todo México.

No cabe duda que con las clases en línea se han exhibido a varios maestros misóginos y machistas, tal como este caso reciente donde un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes le recomendó a sus alumnas aprender a cocinar antes de casarse.

Tal parece que el maestro del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, justificó a un presunto feminicida, quien le arrebató la vida a su esposa porque ella “quemó la comida”.

Maestro de Aguascalientes justificó a feminicida

La universidad suspendió al maestro por su comentario

El comentario del maestro se dio durante una clase en línea, cuando él mostraba a sus alumnos el caso de un feminicidio, donde además presentaba imágenes que dañan la integridad de la víctima.

Durante su clase el profesor presentó un caso de feminicidio donde una mujer fue apuñalada hasta la muerte porque no sabía cocinar, siendo el agresor el esposo de la víctima.

En la grabación compartida en redes sociales se puede escuchar a una alumna cuestionando porque en las diapositivas se leía la palabra “aparentemente”, a lo que el maestro aseguró que las mujeres deben aprender a cocinar porque los hombres llegan a casa con hambre y da “coraje”.

“Yo no sé para qué si no saben cocinar para qué se casan; llega uno con hambre y da coraje que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse”

Tras el comentario de profesor otra alumna intervino y cuestionó al maestro respectos a si no era mejor aprender a no perder la cordura, pero el profesor enseguida replicó que no entendía la pregunta, la estudiante le aclaró que una mejor opción sería mejor que los hombres no apuñalar a sus esposas a lo que el maestro respondió:

“Esa es tu recomendación, la mía es que aprendan a cocinar”.

Más tarde la Universidad de Aguscalientes lanzo un comunicad donde explicó que el maestro había sido suspendido, pues la intitucion repudia las expresiones de acoso, discriminación y violencia, y aseguró que “siempre” ha tomado acciones para evitar estos caos. Cabe indicar que esta misma universidad suspendió a un maestro por llamar “feminazis” a mujeres

¿Cuáles son las características del feminicidio?

El delito de feminicidio ocurre cuando una mujer es privada de la vida por razones de género. Para que la muerte de una mujer sea considerada feminicidio debe existir alguna de las siguientes circunstancias.

La victima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Basta con que exista una de las circunstancias anteriores para que el delito se ha considerado feminicidio, el acto de violencia más cruel cometido contra una mujer, es por ello que la Universidad de Aguascalientes suspendió al maestro que al parecer intentó justificar el feminicidio de una mujer porque ella “no sabía cocinar”.

