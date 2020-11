Maestra exhibe a universitarios por no saber qué es una fuente bibliográfica.

Circula en redes sociales un video en el que una maestra de Baja California Sur exhibió y sermoneó a sus alumnos universitarios ya que no saben lo que es una fuente bibliográfica. Este acontecimiento ocurrió durante una clase virtual de la carrera de Contaduría del Instituto Tecnológico de La Paz.

Durante la participación en línea, la profesora se mostró atónita al realizar que sus alumnos desconozcan conceptos tan básicos que se aprenden en la primaria. Así, el regaño generó indignación entre los estudiantes, quienes se quejan del trato de la profesora e incluso les reviran que en la primaria no enseñan conceptos propios de una carrera de Derecho.

La Verdad Noticias informa que en el video ampliamente difundido en redes sociales, los alumnos universitarios exponen a la maestra que no tiene empatía hacia ellos y le argumentan que no saben a qué se refiere ella cuando les solicita las fuentes bibliográficas ya que no entienden términos de derecho.

Maestra exhibe a alumnos universitarios en Twitter

Como era de esperarse, el debate entre la maestra y sus alumnos generó polémica en redes sociales pues mientras unos reprochan que estudiantes de licenciatura no sepan lo que es una fuente bibliográfica, otros apuntan que es deber de la maestra explicarles.

En ese sentido, otros mensajes en Twitter resaltan el reclamo de los universitarios hacia la maestra, mientras que otro usuario hizo notar: “Eso se enseña desde secundaria. Por otro lado, van a ser contadores. No puede pedírseles mucho”.

Otra más escribió: “Me imagino que desde el principio la maestra asumió que los alumnos saben lo que es una fuente bibliográfica porque… pss son universitarios. Y me imagino que a los chicos se les hace complicadísimo buscar en Internet qué es una fuente bibliográfica”.

#Video: Asi fue el agarrón entre una maestra y alumnos de la carrera de Contaduría del Tecnológico de La Paz, cuando no supieron el significado de “Fuente Bibliográfica”. Aquí, el audio completo en exclusiva en MetropoliMx. #Maestras #Alumnos #Tecnologico #LaPaz #BCS pic.twitter.com/Den7hHhpo5 — MetrópoliMx (@metropolimxbcs) November 14, 2020

Para refrescar la memoria, el concepto de fuente bibliográfica corresponde al origen de una información, especial para una investigación, ya sea de periodismo, historiografía o la producción académica en general. En determinados contextos, los términos autor y fuente son sinónimos.

