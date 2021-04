Maestra de UAEMex interpone denuncia contra su agresor; PAN alista su explusión.

Posterior a que fuera difundido un video a través de redes sociales en donde se escucha que una maestra que impartirá la clase de inglés, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), identificada como Jaqueline, es violentada por su pareja, se reveló que el pasado jueves asistió a la Fiscalía del Estado de México, a interponer su demanda.

La maestra de inglés habría acudido en compañía de personal de la Oficina del Abogado General de la UAEMex y de la Coordinación Institucional de Equidad de Género a la Fiscalía para denunciar a su agresor.

Maestra de UAEMex interpone denuncia tras agresión

La agresión tuvo lugar el pasado miércoles 21 de abril, mientras la maestra de UAEMex, Jaqueline impartía una clase a distancia por una plataforma de video y quedó registrado el instante en que se escucha a la profesora, perteneciente a la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la citada universidad, cuando es golpeada.

La Verdad Noticias informa que los alumnos de preparatoria grabaron la interacción completa y la subieron a redes sociales, debido a que se encontraban respondiendo las preguntas que la maestra estaba haciendo en inglés. Cuando repentinamente, una voz masculina irrumpió a base de gritos e insultos.

“¿Qué quieres, que te put**? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu put* madr* me chingaste el put* ratón y todavía!”, dijo el agresor. Luego de unos segundos de silencio, se puede escuchar cómo la profesora comienza a llorar y gritar. En breve, le solicita a su agresor que la deje terminar su clase.

“¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, dijo la maestra de UAEMex entre llantos. Finalmente, se escuchó que una de las alumnas le pregunta si se encuentra bien, pero ella ya no respondió y el video se cortó.

Luego de que la grabación se hiciera viral, la UAEMex se pronunció ante la situación a través de un comunicado. En un oficio firmado por el rector, Alfredo Barrera Baca, rechazó la violencia que sufrió la docente y señaló que ya se le dio seguimiento al caso.

Tiempo después, diversos colectivos feministas lograron identificar al agresor, quien se supo es militante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México. Se trata de Octavio Alonso G.L., y fueron los mismos colectivos quienes indicaron que el sujeto es egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de Toluca (UVT). Afirmaron que es militante del PAN.

