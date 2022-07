Madres buscadoras protestan en las oficinas de Segob

La tarde de este miércoles, un grupo de madres buscadoras, originarias de Sonora, realizaron una protesta a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Ciudad de México, para exigir a las autoridades la localización de sus hijos. También pidieron reunirse con Adán Augusto López, titular de Segob.

Las afectadas señalaron que los protocolos de búsqueda de sus familiares deben continuar, pues es responsabilidad del Estado garantizar la localización, con o sin vida, de los ciudadanos que hayan sufrido una desaparición forzada en territorio nacional.

Como se informó en La Verdad Noticias, el hijo de una buscadora asesinada en Guanajuato fue ultimado a balazos en días pasados, luego de que realizara una protesta para exigir justicia por el caso de su progenitora y la desaparición forzada de sus dos hermanos.

Madres buscadoras exigen respuestas

�� #EnDirecto | Ceci Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, y sus compañeras protestarán afuera de la Secretaría de Gobernación, hasta que sean atendidas por Adán Augusto López.



��: @Gabi_Enez #OnceNoticias pic.twitter.com/qIPHJ4AsoI — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) July 6, 2022

Una de las manifestantes, identificada como Ceci Patricia Armenta, señaló que las autoridades son lentas para dar respuesta a las exigencias de las madres buscadoras. Contó que las autoridades de Sonora la remiten hasta la Segob, en Ciudad de México, por lo que tiene que desplazarse de un lugar a otro.

“Tengo un año de estar desplazada aquí, del estado de Sonora me traen a este lugar, pero nada más me dejan en un refugio y cada vez me están alargando más el camino para seguir buscando a mis hijos”, contó la manifestante.

Señaló que uno de sus hijos le fue entregado con vida, pero aún hay otros dos que permanecen en calidad de desaparecidos, por lo que pidió que las autoridades aceleren las investigaciones y haya avances significativos en esta labor de búsqueda.

¿Quiénes son las madres buscadoras?

��Video | Con consignas como “¿por qué los buscamos? Porque los amamos”, “ni abrazos, ni balazos, ¡queremos justicia!”, las madres buscadoras exigen justicia por sus desaparecidos en la marcha en la CDMX.



Video: @aseneth_her. pic.twitter.com/XgqIj7ZJ8q — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 5, 2022

Las madres buscadoras son un colectivo que surgió en el norte del país y que se dedica a la localización de familiares que sufrieron una desaparición forzada en esta zona de México, a causa del crimen organizado u otros factores. Son una respuesta a las carencias de las autoridades mexicanas.

