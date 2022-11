Madres Buscadoras denuncian que la Guardia Nacional les negó protección

El colectivo de madres buscadoras 10 de marzo denunció que la Guardia Nacional no les brindó protección durante un búsqueda en Reynosa, Tamaulipas, no obstante en otras búsquedas los elementos si habían estado presentes, pero en esta ocasión no llegaron.

Una de las integrantes del colectivo, Delia Quiroa, reclamó que apenas el lunes el presidente López Obrador había prometido todo su apoyo, pero en la búsqueda de este martes nunca llegó dicha ayuda.

“Ayer vi su mañanera y vi que dijo que todo el apoyo a las buscadoras, que está con nosotros y que qué lamentable que pasen este tipo de cosas, pero aquí estamos en la octava zona militar en Reynosa se pidió el apoyo a GN desde el 3 de noviembre para la seguridad perimetral y es hora que no llegan”, afirmó en un video subido a redes sociales.

Guardia Nacional había confirmado su apoyo

En otras ocasiones sí se contó con la presencia de las fuerzas de seguridad

La mujer señaló que las autoridades le habían confirmado la presencia de las fuerzas de seguridad para este martes, inclusive el apoyo de la Guardia Nacional estaba confirmado, pero ningún elemento de seguridad llegó al lugar.

“Aquí estamos, ya está todo listo, ya están los peritos, se hace un gasto importante, no tiene caso que se haga tanto gasto si no hay apoyo de seguridad perimetral de la Guardia Nacional”, aseguró Delia Quiroa. Aseguró que actualmente hay un desorden en la dependencia de seguridad, pues antes estas situaciones no se daban. “Esto antes no nos sucedía, el MP mandaba su oficio y de acuerdo con el artículo 21 constitucional estaban aquí siempre a la hora que se les señalaba”.

¿Cuántos desaparecidos hay en México 2022?

En lo que va del sexenio de la administración actual han plagiado a más de 31 mil personas

En un documento fechado el 30 de junio y que fue entregado al Congreso de la Unión se revela que entre el 2019 y el 2022, periodo de la administración actual, se tiene registro de 31 mil 752 personas desaparecidas, esto sin contar los seis meses faltantes para terminar este año.

