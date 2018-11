Madre no pierde la esperanza, vio a su hija por ultima vez hace 14 años

Una fan page de Facebook llamada "Alertando ala Laguna", de Torreón, escribió el dolor de Silvia Ortiz, una madre que busca desesperadamente a su hija, quien fue secuestrada a la edad de 16 años en 2004. Desde entonces, no ha vuelto a verla.

El pasado 5 de noviembre del 2004, Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz. Su madre, relata que el corazón le dice que ya no está en este mundo.

Con todo el dolor que esto le ocasiona, narra la última vez que vio a su hija.

Silvia Ortiz, cuenta que su hija andaba a prisa, pues llegó del colegio y tenía que irse a su actividad deportiva.

Post de Facebook:

HOY HACE 13 AÑOS LLEGASTE A LA CASA DESPUÉS DEL COLEGIO, COMISTE APRISA PUES TENIAS QUE IRTE A TU ACTIVIDAD DEPORTIVA, SUBISTE TE CAMBIASTE Y TE DIJE TRAES DINERO Y ME DIJISTE SIIIIII Y SOLO ME PEDISTE 2 PESOS PARA COMPLETAR CORRÍAS PUES TU PAPA LES DARÍA RAID, SOLO TE DIJE DIOS TE BENDIGA

TU PAPA LOS DEJO A TI Y TU HERMANO EN EL BOULEVARD Y TOMARON CAMIÓN PARA LLEGAR, ESTA VEZ FUE DIFERENTE PUES TU HERMANO SE QUEDO EN LA DEPORTIVA Y TU TE FUISTE AL TORNEO QUE SE REALIZABA DE BASQUETBOL, SE SEPARARON

TUS COMPAÑEROS COMPARTIERON CONTIGO, SONREÍAS Y PARTICIPABAS SEGÚN ME DIJERON, TE VIERON EN LA PARADA DE CAMIÓN PARA IR A DEJAR EL DISCKMAN QUE TRAÍAS DE ISRAEL, FUISTE A CASA DE ISRAEL A DEJARLO PERO EL NO ESTABA Y FUISTE CON NANCY PUES TE QUEDASTE SIN DINERO PARA REGRESAR A CASA, NO LA ENCONTRASTE PERO SU MAMI TE PRESTO LOS 2 PESOS Y VIO QUE CAMINASTE RUMBO AL CAMIÓN Y SE METIÓ A SU CASA

FUE LA ULTIMA PERSONA QUE TE VIO

YO TE ESPERABA Y NO LLEGABAS, ISRAEL LLEGO A LA CASA Y ESPERÁBAMOS JUNTOS Y TU NO LLEGABAS

LA ANGUSTIA EMPEZÓ Y SALIMOS LOS DOS A BUSCARTE, NOS ENCONTRAMOS CON TU HERMANO Y YA LOS 3 ANDUVIMOS HASTA LAS 5 DE LA MAÑANA

A LA 1#0 DE LA MADRUGADA ES CUANDO DIMOS CON CASA DE NANCY Y SUPIMOS QUE ESTUVISTE Y TE PRESTARON DINERO Y MI DOLOR CRECE PUES YO TE PREGUNTE SI TRAÍAS DINERO Y ME DIJISTE QUE SOLO TE FALTABAN 2 PESOS, REVISE TU ROPA QUE TE HABÍAS CAMBIADO Y EN LA CHAMARRA DEJASTE EL DINERO, YO CREO CREÍSTE LO HABÍAS AGARRADO

TU PAPA FUE CON LOS DEL TRANSPORTE Y LES PREGUNTO, ELLOS TE RECONOCEN COMO CLIENTE QUE TE SUBES EN EL DEPORTIVO PERO QUE ESA NOCHE NO SUBISTE

DIOS QUE DOLOR

EN LA SEGUNDA NOCHE VI UNA ESTRELLA FUGAZ Y EL DOLOOOR FUE ENORME

A LOS 5 DÍAS UNA LLAMADA NOS ADVIERTE QUE UNOS TIPOS DE UNA CAMIONETA TE AGARRAN Y TE SUBEN A LA FUERZA

AHORA SE CUMPLEN 13 AÑOS QUE NO TE VEO

QUE NO SE DE TI

QUE NO HEMOS PARADO DE PREGUNTAR Y CAMINAR

TOCAR PUERTAS Y NO HABLAN, UN SILENCIO DE COMPLICIDAD ROE LOS CORAZONES DE QUIENES SABEN Y ENMUDECEN

HIJA MÍA EN CASA UNA SILLA ESTA VACÍA

LOS CORAZONES ROTOS

PERO LA ESPERANZA DE ENCONTRARTE NO MUERE

SEGUIREMOS BUSCÁNDOTE HASTA QUE LA VIDA NOS PERMITA , DIOS CON NOSOTROS