Madre halla restos de su hijo tras cuatro años desaparecido.

A Valentín Manuel Morales Ruiz lo desaparecieron en Sonora el 9 de diciembre de 2018, desde esa fecha, su madre Maribel no descansó para encontrarlo y en todo momento contó con el apoyo del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón para realizar la búsqueda del joven de 18 años.

Días, meses y hasta años duró el desasosiego para la madre de familia que desconocía el paradero de su hijo, hasta que el pasado 23 de diciembre, cuatro años más tarde, Maribel Ruiz pudo decir "promesa cumplida" a sabiendas que iba a darle una sepultura digna.

Tras cuatro años en los que Maribel se unió a las localizaciones con las Guerras Buscadoras de Guaymas y Empalme, los restos de Valentín Manuel ya se encuentran junto a su madre.

La búsqueda tuvo lugar en una noria ubicada cerca de las calles 200 y 3, en el Valle del Yaqui, que se les reportó de forma anónima. En el sitio también fue abandonado el cadáver de una vaca, aparentemente con la intención de que se confundiera con los demás restos.

Posteriormente, la Fiscalía de Sonora confirmó que los restos correspondían al joven desaparecido en Ciudad Obregón.

A pesar del dolor, las Rastreadores de Ciudad Obregón están felices de que al fin una integrante más tendrá paz en el corazón al haber localizado a un familiar desaparecido, por lo que acompañaron a la madre en el funeral.

Sus compañeras de colectivo compartieron lo siguiente: "Una madre no tiene por qué encontrar así a su hijo, hoy nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestra compañera y hermana del mismo dolor Maribel Ruiz, ya que el día 23 de diciembre del 2022 encontramos en una noria a su hijo, hoy por la mañana llegó la prueba de ADN donde confirmaron tan lamentable noticia. Estamos contigo hermana, 4 años de tu búsqueda y al fin tendrás a tu ángel".

Por su parte, la madre del joven a través de redes sociales y en repetidas ocasiones publicó la enorme necesidad que tenía de encontrar a su hijo, y el empeño que ponía para poder traerlo de vuelta a su hogar.

"No necesito de nadie para buscarte hijo. Ni la lástima de nadie. Te encontraré no importa el tiempo que me lleve. Te amo y te extraño mucho... Dios dame fuerzas para encontrar a mi hijo. Guía mis pasos hacia él. Oye mis súplicas. Tú sabes mi agonía, mi sufrir, mi dolor. Te amo hijo y te encontraré mi ángel", es una de tantas publicaciones.

El día de la desaparición

Maribel Ruiz narró que el 8 de diciembre del 2018, siendo medianoche, su hijo salió en una motocicleta junto con una chica que supuestamente era su novia. Ambos se dirigieron a casa de un amigo que tenían en común y posteriormente lo invitaron a ver una moto por lo que decidió ir a buscarla.

Una vez que llegaron al domicilio donde estaba la motocicleta fueron encerrados y, después de un rato, los agresores soltaron a la novia diciéndole que iban a retener a Valentín más tiempo pues querían hacerle algunas preguntas. Lamentablemente, a Valentín nunca más se le volvió a ver. La chica no habló hasta tres días después y contó esta versión.

El día de su desaparición, Valentín Manuel Morales Ruiz vestía una playera de manga larga negra y otra encima verde azulada, así como una camisa de franela a cuadros café, pantalón negro, tenis blancos y una gorra con iniciales RCVA.

A Valentín le gustaba ver la televisión, el campo y estar en casa. Su pasión eran las motocicletas, armarlas y desarmarlas, incluso trabajaba en un taller de motos. A pesar de ser muy reservado, pues le gustaba estar en su espacio personal, el joven disfrutaba de reuinrse con su familia, con quien finalmente está luego de cuatro años desaparecido.

