Madre diabética es abandonada por su hija en central camionera de Sonora

La señora Blanca Irene “Y” fue abandonada por su hija en una central camionera el domingo 9 de febrero por la noche, siendo despojada de su dinero en Hermosillo, Sonora. La mujer señaló que es originaria del Fuerte, Sinaloa.

"Amá ahorita vengo, no te me vayas a quedar dormida, dame la bolsa y ahorita te traigo que cenar", fueron las últimas palabras que la joven le dijo a su madre diabética antes de abandonarla en la central camionera.

Según narra la consternada madre, el sábado 8 de febrero salió junto con su hija, Guadalupe "L", de 15 años de edad, de Ahome, Sinaloa, con rumbo a Mexicali, Baja California para buscar a unos familiares.

Fue el domingo por la noche que ambas llegaron a Hermosillo, con la intención de realizar unos trámites para luego continuar su camino hacia la frontera.

La señora Blanca narra que se sentía cansada, por lo que se sentó en una de las sillas de la sala de espera de la central camionera, momento en que su hija le pidió su bolso. Al momento de despertar se dio cuenta de que su hija ya no se encontraba por ningún lado, por lo que se acercó a un taxista con el que vio platicar a la menor y éste le indicó que Guadalupe se había ido para Mexicali.

"Se llevó mi bolsa, ahí traía mis documentos, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector y 5 mil pesos que me había dado mi hermano para que me curara los ojos porque casi no veo".