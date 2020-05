Madre de Puebla ofrece a su hija por 90 mil pesos en grupo de Facebook

madre venta bebé

En pleno festejo del Día de la madre, una mujer, al parecer originaria de Teziutlán, Puebla, ofreció a su hija de tres meses a través de las redes sociales por la cantidad de 90 mil pesos.

Fue a través de un grupo de ventas en Facebook, llamado "Mercado Libre Teziutlán, la usuaria identificada como Renata "N", sin pena alguna puso a la venta a su bebé, asegurando que es muy joven para mantener a la menor.

Además, para hacer más "atractiva" la oferta indicó que la recién nacida "chilla poco" y la está vendiendo "bien barata", al tiempo que adjuntó una fotografía de la pequeña.

"Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil", se menciona en la publicación.

La publicación generó gran indignación entre los usuarios quienes han condenado la acción de la madre, además de volverse viral.

Piden a autoridades topar con la mujer

Hasta el momento las autoridades no se han señalado sobre si se trata de un anuncio real o de una broma.

El post original fue eliminado, aunque usuarios han identificado a la mujer en cuestión y han señalado que efectivamente tiene una hija de esa edad, por lo que piden al DIF de Puebla investigue y resguarde la integridad de la menor.

También el periódico Correo indicó que de acuerdo a las fuentes, la mujer habría incurrido en tráfico de menores en grado de tentativa, si es que no logró concretar la venta de su hija de tres meses de edad.