¿Machismo? Fox y Calderón ATACAN Gobierno de AMLO por uniforme neutro en CDMX

Fox y Calderón ATACAN Gobierno de AMLO por uniforme neutro en CDMX

Los ex presidentes de México, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, atacaron y criticaron el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador; esa vez, se mostraron en contra de que los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México, pueda elegir libremente si usar falta o pantalón como parte del uniforme escolar.

Como es tradición, a través de sus respectivas cuentas de Twitter, dedicaron mensajes que dejaban clara su postura al respecto:

“Que mejor no uniformen..” escribió Calderón.

De inmediato los usuarios arremetieron en su contra dándole puntos válidos y cohérentes al respecto de la situación:

"¿Y eso qué tiene de malo? ¿Desde cuándo la ropa tiene género?"

"El uso de faldas sólo en mujeres es una construcción social y que los niños las usen no los hace menos o más nada. Nuestro valor y el amor que ponemos en las cosas es lo que nos define."

"La identidad de género viene en nuestro temperamento, construimos nuestra visualización de como queremos presentarnos al mundo, y dejarle la libertad a un ser humano para que así lo decida está bien. Nadie tiene porque seguir moldes que no le funcionen. Los niños entienden bien."

"Sí, ¡que feo! Lamentable el hecho de que ahora las mujeres tienen derecho a votar; tiene igualdad de oportunidades; pueden usar pantalón, pueden salir de casa y ser independientes. Los negros ahora ya no son esclavos y hasta tiene los mismos derechos que los blancos..."

"Que ironía y lamentable que, ahora los individuos puedan decidir sobre sus inclinaciones, que puedan decidir sobre lo que los hace felices. Que lamentable que tengan los mismos derechos..."

Por su parte, Vicente Fox Quesada, también mostró su postura opositoria al respecto de la situación y los usarios le contestaron: Fox, asegura que la Cuarta Tranformación, está robando derechos de libertad. "Además quien es ella para marcar pautas, comportamientos, criterios.

Aguas la 4.ª y sus secuaces nos están robando la libertad de decidir, de vestir, de educar a nuestros propios hijos.

Se comportan como una "secta" en seguimiento del "sacerdote" supremo López." Además quien es ella para marcar pautas, comportamientos, criterios.

Aguas la 4.ª y sus secuaces nos están robando la libertad de decidir, de vestir, de educar a nuestros propios hijos.

"Señor Fox, recuerde que en estos momentos no es conveniente que usted utilice palabras como "secuaces" o "sectas", no se meta autogol"

"Hablando de sectas, ¿Y tu hija, como ha estado?"

"A ver pinche mariguas venido a menos, ¿De cuándo acá te ha importado la libertad de los individuos, si tu hija ha ESCLAVlZADO mujeres y ahí no has dicho ni madres?. No vengas que querer vender la idea de que un rancherito mocho y churrero es un "gran libertario"."

A ver pinche mariguas venido a menos, ¿De cuándo acá te ha importado la libertad de los individuos, si tu hija ha ESCLAVlZADO mujeres y ahí no has dicho ni madres?.



"Preocúpate por la que tienes en casa , mucho colegio religioso y fifí para que termine en una secta sexual"

"TIENES RAZÓN MI TRASTORNADO "educar a nuestros propios hijos" E HIJAS Y LA BUENA EDUCACIÓN QUE LE DISTE A TU PROPIA hija... bravo"

