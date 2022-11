MC y PRD se mantienen firmes contra la reforma electoral

Las bancadas de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática mantienen su negativa de reforma constitucional a los órganos electorales.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, dijo que van a dar la batalla porque no haya reforma electoral. Aseguró que el sistema electoral mexicano funciona bien. Reconoció que puede haber mejoras, pero hay que discutirlas después de la elección presidencial de 2024.

Por su parte, Luis Cházaro, coordinador del PRD, manifestó que nos sorprende que algo que ya se había anunciado por parte del oficialismo, se posponga.

"Efectivamente, se queda atrapado el oficialismo en la narrativa y ahora ya no encuentran como salir porque no tienen los votos para lo constitucional, y no tienen un acuerdo -yo creo- para lo secundario", dijo.

"Reiteramos nuestra postura como grupo parlamentario, votaremos en contra de cualquier retroceso democrático; esto no es narrativa, es nuestra posición histórica como partido.

"El PRD puso a los muertos para que haya hoy una democracia y, por lo tanto, no vamos a claudicar en ese esfuerzo y de lo secundario, pues ya que no lo guarden tanto, que lo muestren no sólo a sus aliados, que lo muestren a la oposición y, a partir de ahí, podríamos dar un punto de vista", dijo.

