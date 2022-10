Lupita Jones; aún rechaza a mujeres trans en “Mexicana Universal”

Lupita Jones y las mujeres trans sigue siendo un tema controversial debido a las opiniones de la Miss Universo de los 90’s debido a su rechazo recalcando la transfobia.

A pesar de haber mencionado una diversidad de mujeres en el modelaje de “Mexicana Universal”, las mujeres pertenecientes a la comunidad trans siguen sin poder participar.

Anteriormente se le ha preguntado a Jones sobre su opinión del tema y como siempre, recalca su disgusto a ese grupo en específico de mujeres.

Lupita Jones desea evolución sin mujeres trans

Las mujeres trans no entran en las aspiraciones de Lupita Jones para los próximos certámenes de belleza debido a que no son consideradas mujeres por la ex Miss Universo.

En una reciente entrevista Jones habló sobre incluir a mujeres ya casadas e incluso con hijos para modelar con el fin de que no exista ninguna limitación en sus carreras. Pero en el momento de preguntarle sobre la comunidad trans, opinió lo contrario.

“Ese es un tema del que ya he hablado mucho y seguimos en las mismas”.

Fueron las palabras exactas de la directora de Mexicana Universal. Las críticas llegaron acusando a Lupita Jones de expresar comentarios transfobicos no solo ahora.

Un ejemplo de los primeros comentarios de la directora del certamen de Belleza fue el expresar que una mujer nacida mujer no es igual a una transgénero, tras dichos comentarios se reportó el suicidio de Itzel Avila Monreal.

En el 2021 que fue el caso más reciente del ya mencionado en La Verdad Noticias, ocurrió en un live donde llamó a la comunidad de mujeres trans como “los señores que se convierten en señoras”.

¿Dónde fue el Miss Universo 19991?

Lupita Jones ganó como Miss Universo a los 33 años

Lupita Jones ganó el Miss Universo de 1991 siendo la 40 edición. El concurso conocido mundialmente fue celebrado en el Aladdin Theatre for the Perfoming Arts en Las Vegas, Estados Unidos.

Todo ocurrió el 17 de mayo cuando Lupita Jones fue coronada como Miss Universo. Quien le otorgó el premio fue Mona Groot de Noruega ganadora en 1990.

