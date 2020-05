Luisa María Alcalde denuncia acoso tras video donde no usaba el cubrebocas

Luego de que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS), Luisa María Alcalde, fuera exhibida por no usar el cubrebocas mientras realizaba compras en un supermercado, a través de un video publicado por el portal de noticias emequis, la funcionaria federal respondió a las acusaciones.

A través de su cuenta de Twitter, Luisa María Alcalde reconoció que, efectivamente, no portaba el cubrebocas al momento de ser grabada porque se lo quitó para hablar por teléfono, sin embargo, eso no justificaba el nivel de acoso, además de las calumnias sobre el supuesto guardia.

"Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia", escribió Luisa María Alcalde.

Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 23, 2020

La reacción de la titular de la STPS generó todo tipo de comentarios en Twitter, pues hubo personas que la apoyaron, mientras otras criticaron su "irresponsabilidad" de no usar la mascarilla, cuando ella ha sido muy estricta con las empresas que no siguen las recomendaciones para proteger a los empleados.

"Desde luego, repruebo el nivel de acoso o insultos que reciba, secretaria. Pero el punto central es que usted no traía o se quitó el cubrebocas y, como usted misma acepta, no debió hacerlo. No debió hacerlo, reitero, usted es funcionaria y debe acatar las normas", precisó uno de los usuarios.

La funcionaria federal anduvo dentro del supermercado sin cubrebocas.

Sin cubrebocas y en pleno pico de la pandemia de coronavirus, así fue captada la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, mientras se encontraba realizando compras en un supermecado de la Ciudad de México.

Así grabaron a la secretaria del Trabajo, @LuisaAlcalde, comprando vino en un supermercado sin usar cubrebocas. Ella que cada semana en Palacio Nacional, frente al presidente presenta la lista de empresas que no cumplen con las medidas para proteger a los empleados y consumidores pic.twitter.com/YNjOlNbXsq — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 23, 2020

En la grabación difundida por el portal emequis, también se puede escuchar a María Luisa Alcalde hablar por teléfono para ponerse de acuerdo con alguien más para, presuntamente, asisitir a una fiesta de cumpleaños.

“Me voy a conectar ahorita, porque ahí están, es cumpleaños de Nadia, entonces están las primas”, dijo Luisa María Alcalde durante el video.