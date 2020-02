Luego de no ver a su hijo 15 años, María se encuentra con él

María Candelaria Alcalá Valdivia recordará siempre este día, pues después de 15 años de no mirar ni saber de su hijo José de Jesús Cazares Alcalá, se volvió a reencontrar con el.

Fue en las instalaciones de un centro de rehabilitación de nombre "Comunidad Terapéutica de Mazatlán", ubicado en la calle Guayaba de la colonia Huertos Familiares, donde María y José se volvieron a ver.

Francisco Lozano Torres, encargado del inmueble, comentó que el joven de 30 años, llegó hace cinco años al centro, luego de ser encontrado en una tienda de autoservicio que está entre las avenidas Munich y Luis Donal Colosio Murrieta en la colonia Salvador Allende.

"Un amigo me habló y me comentó sobre este muchacho, me dijo que estaba desorientado y buscando donde dormir, le contesté que lo trajera que aquí le daríamos cobijo en lo que buscaba a su familia".