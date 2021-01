Lucran hospitales con pacientes con coronavirus

Los hospitales privados piden depósitos exhorbitantes para recibir a pacientes con síntomas de covid

El coronavirus ha destapado la cara más miserable del sector hospitalario y de ambulancias y traslados médicos, quienes deciden quién puede ingresar y quien no a sus nosocomios, dependiendo del grosor de su cartera y su chequera, o a quién trasladan en sus ambulancias.

Tras narrar la aventura que vivió con su papá por el coronavirus, Fernanda Montes de Oca reveló el negocio en que se ha convertido el coronavirus.

“Llegamos al hospital. Es privado y el depósito para poder ingresar a los pacientes COVID no tiene nombre. ¿Qué pasa si no tienes ahorros y los hospitales se saturan? ¿Qué pasa si no eres candidato a hospital y no tienes dinero para un concentrador de oxígeno? Esto es vivir es un país del tercer mundo”, lamentó a través de su cuenta de Twitter.

Sandra, una agente de seguros de gastos médicos mayores, relató que en cadenas de hospitales hasta aceptan en prenda bienes para garantizar el pago del tratamiento.

“Híjole, sí te da coraje, pues ver a la gente que llega con la desgracia de que su paciente enfermo pueda ser atendido, hace hasta lo imposible para que se cure”, explicó la especialista en seguros.

Uno de ellos fue Ramiro, quien estuvo más de un mes en un hospital privado de la Ciudad de México, que pide no ser mencionado, pues ha recurrido a mantener un convenio para poder saldar su millonaria cuenta del coronavirus.

Su condición de obesidad provocó que estuviera intubado más de 3 semanas, y aunque salvó la vida, ahora enfrenta una deuda por varios millones de pesos con el hospital que lo atendió.

Y su mayor error fue el que su familia hubiera dejado una tarjeta de crédito “abierta”, es decir, con crédito ilimitado para garantizar el pago.

“Pues sí, fueron varios millones de pesos, pero fue eso, hasta las torundas de algodón metieron a la cuenta; gracias a Dios estoy a salvo, pero sí creo que fue un abuso la cuenta que nos hicieron, y ni modo, hay que pagar”, explicó.

La mujer confió que hay nosocomios que ya hasta tienen sus propias “oficinas de empeño”, donde los clientes, que es como ven a los pacientes, dejan en prenda inmuebles, autos y joyas, a cambio de la atención de sus familiares.

“En algunos de una cadena muy conocida de hospitales con presencia sobre todo en el centro del país, ya hasta tienen como casa de empeño en donde la gente llega a dejar las escrituras de sus casas, facturas de autos o joyas, con tal de que atiendan a su paciente con covid”, explicó.

La Verdad intentó ingresar a dos de los hospitales señalados, uno en el Estado de México, y uno más en Ciudad de México, pero por las restricciones impuestas por la pandemia, no dejaban pasar más que a pacientes o a familiares de pacientes internados debidamente identificados.

“Todo lo han convertido en un negocio, es triste ver como la salud acaba con la fortuna de las personas, que a lo mejor ahorraron toda su vida, y que ante esta condición, destina sus ahorros y sus bienes para recuperar la salud”, lamentó.

En hospitales más modestos, señalan los agentes de seguros, les ha tocado ver cómo desde la llegada se aborda a los pacientes, y se analiza si puede pagar o no antes de cederle uno de los espacios de los tan saturados nosocomios del Valle de México.

Son discretos, pero ven si el paciente tendría o no los recursos para ser atendido, y en caso negativo, ofrecen miles de pretextos, saturación de camas, o que no está el médico neumólogo, que no hay internista, todo con tal de no “dejar” el espacios a alguien que sí pueda pagar.

Personal de aseguradoras entrevistado por La Verdad, reconoció que las camas están destinadas para quienes sí pagan un tratamiento que puede alcanzar uno o varios millones de pesos.

“Es lamentable la manera en que esta desgracia se esta convirtiendo en un negocio; día a día tenemos que hacer corte de lo que los hospitales le han suministrado a los pacientes, para que no nos vayan a meter gol con cuentas estratosféricas al final del tratamiento”, explicó Luis, un agente de seguros cuyos clientes han usado la póliza para el tratamiento de covid.

Peregrinar médico

La Verdad conoció el peregrinar de una persona, cuyo familiar estaba en riesgo ante la baja oxigenación que presentaba, de 64%, considerada en extremo grave, ya que compromete el funcionamiento de órganos, y aunque no padece coronavirus, ninguno de los nosocomios visitados quiso siquiera revisarlo en su sala de urgencias, por la falta de una prueba que lo certificara.

“Fue terrible, yo pensaba que esas historias solo pasaban en la tele y que eran cosas amarillistas; pero no, a mi me tocó padecerlo en carne propia con mi padre, que ahora enfrenta la batalla de su padecimiento bronquial en casa, tras haber acudido a varios hospitales privados”, relata Dinorah, cuyo nombre real se cambió para evitar represalias.

Fue el 29 de diciembre cuando su paciente presentó una severa crisis respiratoria, que tiró la oxigenación de su cuerpo, y que la obligó a buscar apoyo médico; todos sospechaban que era covid, y para poder ingresarlo, todos le pedían una prueba, positiva o negativa, aunque ella piensa que fue otra la razón.

“Tuve que ir con mi papá a buscar un hospital, no tenemos seguro de gastos médicos mayores y por ende el pago no estaba “garantizado”, pues antes de revisarlo, la primera pregunta fue: ¿’va a dejar depósito o a pagar con tarjeta?’, y cuando dije que con tarjeta, dijeron que el hospital no tenía neumólogo en ese momento”, recordó Dinorah.

En tres hospitales privados de Satélite no la recibieron, fueron el Hospital Satélite, el Centro Quirúrgico Satélite y una clínica más llamada Grupo Torre Médica, además de otra clínica que la familia no recuerda el nombre, pero que se encuentra en la zona de Ciudad Satélite y se declara no ser un hospital covid.

El personal de una ambulancia fue el que logró estabilizar al paciente de Dinorah, pues los hospitales no atenían la emergencia

Y aunque el Centro Quirúrgico es hospital covid, pese a la gravedad de su paciente, el personal médico pretextó que primero debían esperar al resultado de la prueba de covid para poder determinar lo conducente, condenando al señor a una espera que, de haberse dado, podría haber sido el fin de su vida.

Otros dos hospitales pretextaron que sus instalaciones no eran para pacientes con covid, y aunque ella explicaba que su padre no tenía covid, sino bronquitis crónica, tampoco accedieron a recibirla.

Al final, Dinorah recurrió a una ambulancia para encontrar el oxígeno que le devolviera la respiración a su papá, y un paramédico, a quien hoy considera “un héroe”, accedió a destinar dos tanques de oxígeno para estabilizarlo, aunque le advirtió:

“Está en 99 de oxigenación, pero apenas te durará unos 20 minutos, yo te sugiero que lo lleves al Seguro Social y ahí ingresarlo”, recordó la mujer.

Finalmente, su padre le pidió no dejarlo en el IMSS, pues le dijo que si lo ingresaba ya no se volverían a ver.

Por la noche, una vez que el oxigeno que tenía se agotó, buscó de nuevo apoyo, con la experiencia que tenía del paramédico, ver si alguna otra ambulancia le apoyaba con la oxigenación.

“Les llamé por teléfono, pero por llevar un tanque de oxígeno a casa con el que pudiera respirar mi paciente, me pedían 5 mil 800 pesos, cuando por ese mismo tanque yo pago menos de 200”, lamentó.

Al final con el respaldo de un neumólogo particular, Dinorah lleva un tratamiento en casa para su padre, que parece ir dando resultados, y que la alejó de las garras mercantilistas de los hospitales privados.

“Por algo, hoy mi paciente, aunque grave, se va recuperando, pero sin duda, aunque los gastos han sido muchos, de seguro en el hospital por lo mismo que le puedo hacer en casa, llevaríamos ya muchos miles de pesos, si no que millones, gastados en su salud”, dijo.

