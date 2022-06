Lozoya no cumple acuerdos reparatorios, dice FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya no cumplió con los acuerdos reparatorios por los casos de Odebrecht y Agronitronegados, por lo que no ha sido otorgado el beneficio de criterio de oportunidad.

En ese sentido, la FGR indicó que los procesos judiciales en contra del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto continúan sin ningún tipo de beneficio, ya que el acusado no cumplió con lo antes mencionado.

Como ha informado La Verdad Noticias, anteriormente una de las audiencias contra Lozoya por el caso Odebrecht fue aplazada debido a que la defensa del acusado buscaba llegar a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera y así, reducir las sanciones en contra del ex director de Pemex.

Lozoya también le debe al SAT

#FGRInforma | Emilio “L” no ha cumplido con la reparación del daño en los casos #Odebrecht y #Agronitrogenados. En cuanto al adeudo fiscal por pago de impuestos, se encuentra en trámite, y no tiene vinculación de ningún tipo con los dos casos anteriores. ▶️https://t.co/LTmhdWz2rA pic.twitter.com/pAQzVLlyEO — FGR México (@FGRMexico) June 7, 2022

La FGR informó en sus redes sociales que Lozoya no cumplió con el acuerdo reparatorio por los casos antes mencionados, y que fue propuesto por su misma defensa. En ese sentido, señalaron que el proceso por adeudo de impuestos al SAT sigue su curso y no tiene relación con los procedimientos penales por Odebrecht y Agronitrogenados.

Cabe recordar que el acuerdo propuesto por la defensa del ex funcionario de Peña Nieto contemplaba el pago de 10. 2 millones de dólares por concepto de reparación del daño por ambos casos de los cuales se le acusa. Al cumplir con este acuerdo, Loyoza podría enfrentar el resto de su proceso en libertad condicional.

Como se sabe, Emilio Lozoya fue detenido por las autoridades mexicanas luego de que se le acusara de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, mismos que habría cometido en la administración pasada, cuando estaba al frente de Pemex.

FGR busca prisión para Lozoya

Lozoya no ha logrado un acuerdo con las autoridades

Como se sabe, la FGR solicitó que Emilio Lozoya sea sentenciado a 54 años de cárcel por los delitos antes mencionados, en caso de que el exfuncionario no logre un acuerdo para reducir las sanciones en su contra.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado