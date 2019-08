Lozano arremete contra Noroña; lo bautiza como “holgazán”

De nueva cuenta los políticos se adueñaron de Twitter para protagonizar una pelea, por lo que en esta ocasión fue el expansiva Javier Lozano y el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña quienes se “agarraron” en redes sociales.

A través de su cuenta Javier Lozano arremetió contra al diputado, por lo que afirmó que “no tiene remedio”, esto ante los dichos del legislador sobre la talla del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, tras usar una chamarra militar.

“Ni para los albures eres bueno, me cae. No tienes remedio. Holgazán”, escribió el político en Twitter.

Ni para los albures eres bueno, me cae. No tienes remedio. Holgazán. https://t.co/Xzw75XbR0J — Javier Lozano A (@JLozanoA) August 26, 2019

Cabe señalar que previamente el diputado le contestó al panista: “Hazme el favor de no aparecer donde no te llaman #subnormal. Y deja las chaquetas que te queden grandes, por eso estás todo tarado, diría mi abuela @JLozanoA”.

Hazme el favor de no aparecer donde no te llaman #subnormal. Y deja las chaquetas que te queden grandes, por eso estás todo tarado, diría mi abuela @JLozanoA. https://t.co/Zz9pz5wTJy — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 26, 2019

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador bautizó a Calderón como “comandante Borolas”, por la chamarra militar, la guerra de comentarios en Twitter dio inicio.

En tanto, usuarios en redes respondieron ante la épica polea:“Póngase a trabajar señor, que para eso le pagamos, holgazán!”.“Fernández con roña seguro tu abuela te lo decía a diarioverdad y así quedaste”.

“Vuelvo a repetirlo, @JLozanoA es muy "valientito" en una red social, pero cada vez que veo que se le acerca @fernandeznorona simplemente se queda calladito... es tan facil ser porro detras de un dispositivo pero en persona?”.

“Señor Noroña las veces que tuve ocasión de escucharlo me cayó mal por grosero y poco respetuoso. Ahora veo que no solo eso, si no que usted es muuuuy corriente. Vergüenza de pseudo político de 4a”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

AMLO inició la guerra en Twitter

En su conferencia mañanera AMLO comparó a Calderón con el comandante “Borol”, que en realidad tenía por nombre “Borolas“, quizá inspirado AMLO en el ambiente militar dado a que estaba en la zona militar 30, vino a su momento el ex mandatario mexicano y su inolvidable casaca militar que "le quedaba grande" afirmó AMLO.

Te puede interesar: “El Comandante Borolas”: Los MEJORES MEMES del personaje relacionados con Felipe Calderón (FOTOS)

“Calderón declaró la guerra, le pegó un avispero a lo tonto... cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el comandante Borolas” dijo López Obrador.