Momentos críticos de Jesús Orta, quien renuncia a su cargo en la SSC

Ayer por la noche se dio a conocer que Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) presentó su renuncia al cargo y se espera la llegada de Omar Hamid Garcia, quien es actualmente Jefe General de la Policía de Investigación (PDI).

Se dice que éste último puesto de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), lo ocuparía Francisco Almanzan Barocio.

Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de la renuncia, indicó en la mañanera que sería la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien lo confirme, pues se le tiene confianza en tomar las decisiones.

A dos meses de cumplir un año en el puesto, Orta Martínez no se la ha pasado de todo buien, pues ha enfrentado momentos críticos, entre ellos el caso del metro Tacubaya y la violación que sufrió una jóven en Azapotzalco y aquí te los recordamos:

Caso 1: Metro Tacubaya

En abril, el titular de la SSC asumió la responsabilidad y ofreció una disculpa a los familiares de una mujer de 56 años que murió finalmente en un hospital, luego de ser desalojada del Metro Tacubaya y abandonada. Él reconoció que sus elementos actuaron con negligencia y sin protocolos.

"Quiero reconocer la manera personal, la mala e ineficiente actuación de cinco elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Estos elementos actuaron de manera deshumana y sin apego al protocolo... asumo la responsabilidad que me corresponde por estos hechos", indicó.

Caso 2: Norberto Ronquillo

El Congreso de la Ciudad de México aprobó que el secretario de Seguridad Ciudadana compareciera en junio ante los legisladores para dar un informe sobre los acontecimientos relacionados con el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo y conocer su estrategia para evitar sucesos similares en un futuro. En ella, Orta dijo que si no había resultados en un año, dejaría su puesto.

"Lo que dije desde que llegué: si no hay resultados en un año, me voy. Y si es antes, también. Yo entiendo la prisa que tiene la ciudadanía, y si no hay paciencia... yo estoy trabajando en contruir capacidades, no vas a resolver el problema de manera permanente porque es un problema que no se resuelve en meses...".

Caso 3: Violación en Azcapotzalco

Hace dos meses, una joven denunció que fue presuntamente violada por cuatro elementos de la SSC en Azcapotzalco. Grupos feministas convocaron una manifestación en las instalaciones de la dependencia, además de la PGJ, donde realizaron pintas y destrosos. Orta quizo dialogar con ella, sin embargo, fue recibido con gases y diamantina rosa. Él dijo que ante ello, no presentaría una denuncia.

"No voy a presentar cargos porque creo que al final del día lo que importa es llegar a la verdad, este gobierno tiene el compromiso de que las causas sean atendidas y nos parece legítima, pero las formas no lo fueron".

Caso 4: Estrategia de no represión

El titular de la SSC, luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara la desaparición del cuerpo de granaderos, éste adoptó una estrategia de no intervención en marchas, lo que generó críticas, sin embargo, se mantuvo en el mismo tono que la mandataria local al afirmar que no caería en provocaciones no reprimiría ninguna manifestación.

