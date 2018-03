Los reos para divorciarse sólo necesitan internet y una cámara

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer interna en el penal en Almoloya de Juárez y un hombre recluido en el centro penitenciario de Tenango, pudieron divorciarse sin salir de sus respectivos cautiverios gracias al Complejo de Telepresencia que se inauguró el Poder Judicial del Estado de México. El divorcio fue promovido por uno de los reos, y en dos audiencias pudo ser desahogado ya que ambos estaban casados por bienes separados y no tenían hijos. Ayer, gracias a una videoconferencia triangulada en la que estuvieron presentes ambas partes, así como un juez, quien al tener todo el material debidamente documentado, no necesitó que los ahora divorciados firmaran acta alguna. EL PRIMERO EN MÉXICO. El nuevo programa, no sólo puede usarse en juicios de materia familiar, también en lo penal y en lo mercantil. Los reos no tendrán que transportarse a ningún lado para desahogar sus audiencias y juicios, gracias a la Telepresencia. El Estado de México es la primera entidad en contar con este tipo de tecnología, lo que no es impedimento para que las personas lo utilicen a través de un exhorto (llamado de Tribunal a Tribunal), ya que se puede establecer la conexión desde cualquier dispositivo con acceso a internet y una cámara. En el Complejo de Telepresencia del Poder Judicial del Estado de México se invirtieron 80 millones de pesos y fue inaugurado hace dos semanas, cuenta con una sala y un auditorio interactivo, sala de juntas inmersiva y una cabina Operam, todo con tecnología de proximidad y sistemas de seguridad que garantizan la secrecía de la información, además de que permite enlazarse a cualquier parte del país o del mundo. MÁS SEGURO Y BARATO. La construcción de este complejo obedece a la ineficacia del sistema judicial por procesos largos, la inseguridad, el acceso menor a la impartición de justicia y falta de credibilidad, factores que, reconocen las autoridades, laceran la confianza de la gente. Otro de sus beneficios es que puede ser empleado por cualquier persona que participe en un proceso judicial, incluso si está en otro país, por lo que no es exclusivo para el uso de quienes enfrentan una condena en prisión por algún delito cometido. Cada año, el Poder Judicial atiende 228 mil asuntos equivalentes a casi el 25 por ciento de los casos en el país. Cabe mencionar que en el Estado de México se solicitan 150 divorcios al día, número que podría aumentar con la entrada en vigor del sistema de Telepresencia del Poder Judicial, ya que uno de los obstáculos para cumplir con este trámite legal tras una separación es, precisamente, la distancia.

