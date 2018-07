Los godínez sufren buscando que comer en Polanco.

Los godínez que trabajan en Polanco , zona conocida por ser una de las colonias más lujosas de la Ciudad de México, se les es difícil encontrar lugares de comida económicos, ya que los puestos en la calle son y de comida corrida son casi inexistentes.

Caminar por sus calles es encontrar espacios trazados, pensados y amplios, que muestran lo último de la moda internacional, desde sus restaurantes de comida extranjera hasta las tiendas de autos, relojes y ropa como lo muestra la emblemática avenida de Presidente Masaryk.

También cuenta con grandes edificios no solo fueron dedicados a vivienda, sino también para la renta de oficinas que en su interior mantienen a trabajadores como cualquier ciudadano de a pie, que no siempre pueden costear todo lo que hay afuera.

El ejemplo más claro está en los alimentos, ya que acudir a uno de los lugares de la zona equivaldría a gastar una buena parte de la quincena en tan solo un par de visitas, asegura Isela Torres, capturista y recepcionista de una tienda de telas.

“No he entrado, pero sí he visto los menús de los restaurantes. Me acuerdo que hace un año llegué y veía los precios, los más baratos eran de 270 por platillo, eso los más baratos, y de ahí en adelante, de 400 hasta 600 y pues no, definitivamente yo no puedo pagar eso diario”, comentó.