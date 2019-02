¡Los exámenes de admisión son una mentira! AMLO asegura que no habrá más rechazados

AMLO presidente: No habrá rechazados en escuelas públicas de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los exámenes de admisión de las instituciones de Educación Superior en el país, son una mentira, pues tampoco se debe a la falta de cupo, no por reprobar dicho examen.

Desde la entrega de becas que forman parte del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, el mandatario de México, aclaró que no se trata de que no hubiera espacio en las instituciones educativas del país, sino que los gobiernos no investían en educación y la juventud, quedó en el olvido.

"En qué cabeza cabe que usaron de pretexto los exámenes de admisión y, de esa manera, rechazaban cada año a cerca de 300 mil jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión", dijo el presidente.

Mencionó que antes rechazaban a miles de jóvenes en los exámenes de admisión pero que ahora no será así, pues se comprometió a que ningún estudiante que quiera ingresar a la universidad, se quedará sin estudiar.

López Obrador, señaló que en el periodo neoliberal, se promovió el criterio de que podrían estudiar quienes tuvieran para pagar las colegiaturas y que eso, generó que se olvidara la inversión en la educación.

AMLO dijo que si no se atiende a los jóvenes de México, nunca se resolverían los problemas de inseguridad y violencia, por lo que dijo que deben tener oportunidades para estudiar, pues la educación no es un privilegio, es una derecho del pueblo.

"Si no hubiese yo tenido el apoyo de esa beca, no termino, no hubiese yo podido estudiar, y eso le pasa a millones de jóvenes que se quedan en el camino, por eso, la educación va a ser apoyada hasta que se canse el ganso", manifestó.