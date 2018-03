Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Los MEMES en México que ahora sí nos hacen sentir orgulloso Las cadenas humanas, los puños levantados, los camiones que salían de otros estados con dirección a la capital para entregar víveres, los mensajes de apoyo de los Presidentes de otros países, de artistas, músicos, futbolistas y ciudadanos, son las imágenes que, más que quedar en una fotografía, se tatuarán en la memoria de todos los mexicanos. En México, los memes de pronto se convirtieron en una forma de de expresar las inconformidades, la tragedia y el humor, aunque no siempre de la mejor manera. Sin embargo, tras el terremoto que desbastó varios puntos de la Ciudad de México, se dejaron atrás las burlas sin sentido, y en cambio, decidieron utilizar la red para viralizar imágenes de rescatistas, actos heróicos y de solidaridad. Las fotografías de hombres y mujeres que participaron en las labores de rescate, regresando en el transporte público, fueron ocupadas por usuarios de redes sociales como estandartes para incentivar a otros mexicanos a salir a las calles para apoyar o donar víveres a los damnificados. https://twitter.com/ExaFM/status/910669278562492416 https://twitter.com/pictoline/status/910607176997101569 https://twitter.com/MetroBogota/status/910483647274373120 Desde la cuenta del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, se compartieron una serie de imágenes en las que se observa a hombres y mujeres vestidos con chaleco y casco, y cargando palas y cubetas, que venían de apoyar a sus compatriotas y que utilizaron los trenes para transportarse, luego de una pesada jornada de trabajo. Las fotografías de los rescatistas de cuatro patas también fueron de lo más compartido en el internet; muchas personas criticaban que a los perros no se les había dado la importancia debida, sin embargo, la red dejó otra impresión. https://twitter.com/MetroCDMX/status/910706094837710848 https://twitter.com/LilitaECarrio/status/910855286856015874 https://twitter.com/pollo_mty21/status/910851432701661184 Un video le dio la vuelta al mundo, fue el de un contigente de voluntarios, que tras realizar labores de rescate, entonaron el “Cielito Lindo”, con un estruendoso y emotivo ¡Viva México!, al final. Las cadenas humanas, los puños levantados, los camiones que salían de otros estados con dirección a la capital para entregar víveres, los mensajes de apoyo de los Presidentes de otros países, de artistas, músicos, futbolistas y ciudadanos, son las imágenes que, más que quedar en una fotografía, se tatuarán en la memoria de todos los mexicanos. https://twitter.com/RobertoMolinaGa/status/911210232801632256 https://twitter.com/RobertoMolinaGa/status/910821998305136640 https://twitter.com/paulo_zano/status/910867814394740737 Y aunque, desgraciadamente, información y fotografías falsas también se hicieron virales, personas de todo el país compartieron la información que las desmentían e invitaban a la gente a no generar pánico entre la población. Las personas atrapadas bajo los escombros de los edificios arrasados por el sismo del martes en México juegan con el tiempo en contra, el aguante del cuerpo humano en situaciones extremas es de 72 horas, según expertos, por lo que los equipos de rescate siguen desbordados trabajando por salvar vidas. “La norma oficial mexicana considera que, después de 72 horas, no es posible que una persona sea rescatada”, expresó a Efe el doctor Manuel Bárcenas, quien se encontraba en un perímetro acordonado asistiendo a las autoridades en un rescate en la colonia Lindavista de Ciudad de México. Las condiciones a las que se enfrentan las personas son extremas, ya que los escombros provocan “un aplastamiento de órganos”, lo que puede empeorar rápidamente, que “se destruyan” y, finalmente, conduzcan a la muerte. Además, el aire está biológicamente contaminado a causa “del gas natural que tenían ellos (los vecinos) conectado”. También hay alimentos en estado de putrefacción dentro de las viviendas, que sumado al polvo puede provocar una neumoconiosis que obstruya los pulmones. Esta enfermedad, causada por la inhalación de partículas, fue muy común en los sobrevivientes del temblor sucedido en México en 1985, que dejó 20 mil muertos según cifras oficiales, y exige tratamiento neumológico. https://twitter.com/LiluMt/status/910498108030767104 https://twitter.com/SoyReferee/status/910682516188569600 https://twitter.com/roblesmaloof/status/910667182723538946

