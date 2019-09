Loret de Mola salió de Televisa por “Vendido, Arrastrado y Misógino” revelan

Loret de Mola habría salido de Televisa según se reveló que por ser un “Vendido, Arrastrado, Misógino y el Karma” además, indicó parte del personal que trabajó con él.

Loret de Mola salió de Televisa por “Vendido, Arrastrado, Misógino y el Karma” revelan

Tras la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa y que este lo hiciera pública, no tardaron en señalar que su retiro de la televisora de San Ángel se debía a que este se lo había ganado por los malos tratos que el ex conductor daba a su equipo de trabajo.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Una de las ex compañeras de Carlos Loret de Mola es, Marta Guzmán, quien al enterarse que estaba fuera de la empresa Televisa Loret de Mola, esta de inmediato escribió en su publicó en su cuenta de Twitter en el que esta afirmaba el motivo de la salida del comunicador mexicano.

Marta indicaba que al fin el karma había hecho lo suyo en el caso de Loret, debido a lo “Vendido, Arrastrado y no menos Misógino” que era el conductor de noticias.

Loret de Mola salió de Televisa por “Vendido, Arrastrado, Misógino y el Karma” revelan

Después ella explicó que el comentario realizado en Twitter las razones y detalles de los malos momentos que había vivído junto al Loret de Mola cuando era su compañero de trabajo en el noticiero de Televisa, malos tratos que no solo ella recibió sino varios de los que laboraban junto a él.

La también periodista narró que una vez Loret de Mola había despedido a su jefa de información estando frente a ella, despido que había realizado de una forma nada respetuosa señaló Marta:

“Lo hizo de una forma muy agresiva, tronándole los dedos y diciendo: ‘Te largas’. Nadie podía decir lo que pensaba porque se molestaba mucho”, indicó.

Loret de Mola salió de Televisa por “Vendido, Arrastrado, Misógino y el Karma” revelan

Otra de las situaciones contada por la periodista fue que a ella la había despedido Loret de Mola del noticiero en Televisa de forma injustificada, no sin antes advertirle que se quedara callada, sin ventilar lo que pasaba ahí en sus redes sociales.

“Me dijo: ‘Te tengo que decir que a partir de mañana ya no estás en Primero Noticias’. Me dijo que la había regado durísimo al dar una entrevista a Reforma cuando sabía perfecto que eso no lo podía hacer (…) Me dijo que yo no me podía despedir del programa y después agregó algo muy serio: ‘Aguas con lo que escribes en Twitter’”, indicó a la revista Quién.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Loret de Mola: Romances y escándalos durante su programa en Televisa

Marta Guzmán se habría ido del noticiario en agosto del año 2011, señalando que los dos últimos años que trabajó con Loret de Mola habían sido los más complicados, por los rumores que circulaban alrededor de la vida personal de Carlos Loret.

“Nos prohibió a todos hacer algún tipo de comentario, ya sabes, tipo: ‘Ahí de ustedes que digan algo’. Si él suponía o le llegaba el chisme de que fulano o fulana dijo algo, ¡uy!, se armaba la cosa y nos reducía las participaciones o nos sacaba del aire”, aseguró Marta.

Loret de Mola salió de Televisa por “Vendido, Arrastrado, Misógino y el Karma” revelan

Con respecto a la versión que han querido difundir que la salida de Televisa de Loret se debía a una supuesta orden del presidente, Marta señaló que a Loret de Mola es al único quien le “conviene” que se diga eso.

“A él (Carlos) es al único que le conviene que se diga que fue por criticar al Presidente, pero todos sabemos que hay periodistas que realmente critican al Gobierno y que lo han hecho siempre. Yo no creo que el Presidente se tome la molestia de pedir que quiten o pongan a alguien de un noticiero. Para mí fue una salida sin explicación como muchas otras más”,

finalizó.