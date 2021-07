Apuntado por las autoridades de ser el líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta, respondió al Carlos Loret de Mola y rechazó que el careo llevado a cabo el día lunes por el “montaje del caso Florence Cassez” signifique un triunfo para el famoso periodista.

“Es una falsa victoria lo que siente y pretende el señor Loret de Mola, él sabe que tiene un grado de culpabilidad”, expresó Israel Vallarta en entrevista telefónica desde el interior del penal federal de máxima seguridad El Altiplano.

Israel Vallarta realizó un análisis de lo acontecido en la audiencia del lunes en la que Carlos Loret tuvo un careo con sus excompañeros de Televisa, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, respecto a si sabía o no del montaje de la detención de Florence Cassez y Vallarta el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, alcaldía de Tlalpan.

¿Carlos Loret de Mola se mantiene con que él no sabía?

Loret de Mola pregona falsa victoria tras careo en caso Cassez: Israel Vallarta.

“El señor Loret de Mola sigue en su posición de que él no sabía, y sigue aprovechando la situación de que hubo una confusión… Sigue con su negativa y obviamente hoy se dice víctima porque dice que a él nunca le avisaron”, dijo Israel Vallarta. Precisó, sin embargo, que existe un video “que quizás se pueda dar más adelante” con el que se refutarán los señalamientos del periodista.

Además, acusó que Carlos Loret de Mola ha tenido una serie de privilegios, entre ellos no presentarse en el juzgado al careo, y consideró que el comunicador no está tomando con seriedad las cosas y ahora se proclama como víctima pues afirma que nunca le notificaron del montaje.

¿Carlos Loret de Mola publicó un video tras la audiencia?

La Verdad Noticias informa que, posterior a la audiencia del lunes, Loret de Mola difundió un video en su cuenta de Twitter en el que dijo era un “muy bien día” para él “muy buen día” por lo sucedido durante la audiencia.

Lo anterior por asegurar que Laura Barranco aceptó ante el juez que no le avisó del montaje y que Juan Manuel Magaña dijo que no sabía del montaje, por lo que cayó en el engaño y que por tal motivo no le alertó al periodista. “Ninguno pudo probar lo que venían diciendo que yo fui cómplice de las autoridades en ese montaje”, dijo Carlos Loret de Mola.

