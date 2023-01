Loret de Mola arremete contra AMLO por la detención de Ovidio Guzmán

El periodista Carlos Loret de Mola arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras la detención del líder del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, realizada el pasado jueves 5 de enero en Jesús María, Sinaloa. El comunicador criticó la estrategia de seguridad nacional.

Loret de Mola señaló que en dicho operativo, el gobierno de AMLO hizo todo lo que prometió no hacer, pues la estrategia de seguridad en este sexenio se basaba en la premisa de “abrazos, no balazos” y no en la cacería de grandes capos del crimen organizado.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Carlos Loret de Mola y AMLO tienen un enfrentamiento personal, pues el mandatario ha decidido exhibir información sobre los ingresos del periodista, que constantemente lanza críticas en contra del actual gobierno federal.

Loret de Mola critica la estrategia de seguridad

Loret criticó a AMLO

En ese sentido, Loret de Mola señaló en su columna en el Washington Post que “pesé a que en sus cuatro años de gobierno el mandatario ha reiterado que su estrategia no es de guerra, lo ocurrido la mañana del 5 de enero en Culiacán lo fue”. Cabe señalar que en dicho operativo se registraron bajas de criminales y militares, pero no civiles.

Reiteró que AMLO cometió una contradicción al dar el visto bueno para el operativo realizado en Culiacán. “AMLO hizo en esta captura todo lo que prometió no hacer. Solo hay una explicación lógica a este cambio radical: la presión de Estados Unidos”.

Además, Loret de Mola se sumó a las suspicacias lanzadas por varios sectores de la oposición que señalaron que la captura de Ovidio Guzmán se dio tres días antes de la llegada de Joe Biden a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte. Cabe mencionar que Estados Unidos solicitó la extradición de este capo.

¿Qué dijo AMLO hoy de Loret de Mola?

AMLO reveló datos personales de Loret de Mola

AMLO ha dicho que Loret de Mola recibe dinero para criticarlo de manera sistémica, además de que ha puesto en duda la credibilidad del periodista, quien es apodado Lord Montajes en redes sociales por el caso Cassez-Vallarta.

