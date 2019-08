Loret de Mola ¡Se Burla! de AMLO, hace parodia en redes sobre spot del primer informe

Carlos Loret de Mola no se pudo resistir e hizo una parodia sobre el spot del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre su primer informe de gobierno como mandatario nacional, video que fue replicado en redes sociales por Loret para hacerlo toda una burla contra AMLO.

Loret de Mola ¡Se Burla! de AMLO, hace parodia en redes sobre spot del primer informe

Y es que al parecer a Loret de Mola, quien había pertenecido a las filas de Televisa por más de 20 años, aunque ya no tenga su programa de noticias en la televisora de San Ángel, eso lo le impidió seguir criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, tal y como acostumbra.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Ahora fue por medio de sus redes sociales, que el periodista Carlos Loret de Mola hizo una parodia, al lanzar un "contra-spot" en el que habla de los logros económicos durante el primer año de gobierno del mandatario nacional.

Con su ya conocido toque de ironía y haciendo uso de la misma frase que usa AMLO en sus spots gubernamentales, Carlos Loret de Mola replicó: "no es para presumir", pero la economía no ha crecido y aumentó el desempleo en estos meses de gobierno.

Esto es como el contra-spot �� “En 30 segundos resumo lo económico”: pic.twitter.com/gFA9SQtdvp — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 26, 2019

"La economía está estancada, el crecimiento durante el último trimestre fue cero, no ha subido la inversión, no ha subido la confianza, no ha subido el consumo, no ha subido la actividad industrial", expresó ex titular del noticiero Despierta con Loret, mismo que fue transmitido hasta el pasado 23 de agosto por el canal 2.

Fue ese mismo día, viernes 23 de agosto cuando los spots de AMLO del gobierno federal vieron la luz pública con el fin de iniciar la promoción del primer año de López Obrador, hablando de temas como la austeridad y la economía en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Loret de Mola le dice ADIÓS a Televisa

"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública",afirma Andrés Manuel López Obrador en el primero de sus spots.

Comunicado corporativo sobre cambios en los noticiarios de @Canal_Estrellas y @Foro_TV a raíz de la salida de @CarlosLoret pic.twitter.com/xBzwpt4woK — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) August 22, 2019

Recordemos que fue el pasado jueves 22 de agosto, cuando Grupo Televisa y Carlos Loret de Mola anunciaron el término de su relación laboral después de luego de más de 20 años. Cabe mencionar que luego de que se anunciara, en las redes sociales no faltaron quienes culparan de lo sucedido al gobierno de AMLO, sin embargo el mandatario afirmó que no era cierto.