LordPasto humilla y le truena los dedos a humilde jardinero

Hombre prepotente insulta a empleado cuando podaba el pasto de su casa

- El día de ayer empezó a circular un vídeo grabado en Querétaro, donde un hombre sale de su casa furioso a insultar a un trabajador que gana el sustento para su familia podando el pasto. https://www.youtube.com/watch?v=tgGNmerA2jQ

Fuentes dieron a conocer que el vecino de una buena zona de Querétaro, es un trabajador del PRI.

El vídeo muestra cuando el señor está haciendo su trabajo y el hombre muy prepotente sale y le dice "a mí no me digas que soy un pendejo" el empleado le contesta sin llegar a las groserías y ofensas. El sujeto de playera blanca #LordPasto se regresa para decirle que no quiere que corte su pasto, de manera grosera y tronando los dedos corre al señor del área de su casa. Al parecer no contento de la manera en el que cortan su pasto, le reclama al trabajador diciéndole que le echó a perder su pasto e insiste en que no le diga "pen..."

Finalmente el jardinero se retira diciendo que es la única máquina de trabajo que tiene.