‘Lord Golpeador’ será llamado a declarar, la mujer agredida y amenazada recibe protección

El 'Lord Golpeador', un sujeto que tenía amenazada a una mujer que ha vivido aterrorizada por las agresiones de este hombre que es su vecino en la colonia Narvarte, será llamado a declarar ante las autoridades de la CDMX.

‘Lord Golpeador’ será llamado a declarar, la mujer agredida y amenazada recibe protección

Luego de la denuncia de una mujer llamada Irene, las autoridades han tomado el caso brindandole proctección a esta vecina de 'Lord Golpeador', procediendo a brindar protección y vigilancia durante todo el día a la atemorizad mujer.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Todo inició cuando la loven llamada Irene, saió a proteger a una mujer que al parecer estaba siendo víctima, fue entonces cuando comenzó a ser amenazada y agredida por 'Lord Golpeador' , ahora se ha puesto como medida de protección la vigilancia de 24 horas por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

@arnemx @_Narvarte @SSP_CDMX este tipo estaba haciendo mucho ruido en áreas comunes, me di cuenta que estaba golpeando a la joven y abrí mi puerta para grabar y esto fue lo qué pasó: pic.twitter.com/6w9I2EDEfN — ���������� ���������� �� (@highvanillacoke) June 6, 2018

De igual manera, la autoridad indicó que "Lord Golpeador" identificado como Jorge 'N' será llamado a rendir su declaración ante las múltiples acusaciones que pesan sobre su persona. Este hombre fue llamado en las redes sociales como #LordGolpeador.

TE PUEDE INTERESAR: 'Te metes conmigo y te rompo la ma$%&': Supuesto funcionario de la PGJ amenaza a mujer

"Es un caso que no se había movido desde hace más de un año y ahorita ya le está dando seguimiento la autoridad. Yo no me siento segura hasta ahorita que me dieron medidas de protección para este tipo. Me otorgaron una escolta mujer porque como te comenté estoy sola a veces está mi hermana, pero no hay más presencia”, dijo Irene.

‘Lord Golpeador’ será llamado a declarar, la mujer agredida y amenazada recibe protección

Irene se ha presentado por tercera ocasión ante la Procuraduría para presentar su denuncia.

"Primero me convencieron porque yo estaba renuente a presentar la denuncia después de ya dos que he puesto y que han sido pérdida de tiempo, me convencieron a poner la denuncia por estas agresiones, lo hice”, finalizó Irene.

Con información de Gloria Murata