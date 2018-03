López Obrador arremete contra Fox

El líder de MORENA señaló que Fox no tiene partido, sino intereses

"Fox tiene intereses, no partido. Apoyó a Peña y ahora está con Meade. Pero pobre, ya no tendrá pensión de 5 millones al mes y otras canonjías”, escribió en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Elreprochó al“tener intereses y no partido”. A través de un mensaje escrito en redes sociales, López Obrador recordó que hace unos años Fox Quesada apoyó a Enrique Peña Nieto en sus aspiraciones a la presidencia de la República y hoy se dedica a impulsar al secretario de hacienda, José Antonio Meade con el mismo propósito.López Obrador acompañó su dicho con el mismo video que compartió el expresidente Fox hace unos días cuando el responsable de las finanzas en el país visitó el Centro Fox para participar en el Foro CITEK. La crítica lopezobradorista a Fox Quesada, quien declaró hace poco quepara que el tabasqueño no aparezca en la boleta electoral del 2018, surge a cuatro días de distancia de que Margarita Zavala renunció al PAN, luego de no alcanzar el consenso para ser impulsada como abanderada de esa fuerza política a la presidencia de la República.