El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reveló que volvió a salir positivo a la prueba de COVID-19, por lo que aún no se incorporará a las actividades presenciales; pese a ello, fue captado paseando en un parque de la Ciudad de México con una y mujer y sin cubrebocas.

Positivo a COVID-19, por segunda ocasión

Tras 19 días convaleciente de coronavirus, el subsecretario de Salud reapareció de manera virtual en la conferencia vespertina para presentar los datos actualizados de la pandemia en México. Dijo sentirse completamente recuperado y sin síntomas, pero al realizarse una nueva prueba de COVID-19, ésta dio positivo.

“Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo (…) me volví a hacer la prueba porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo con respecto a la detección del virus SARS-Cov-2. Se hizo la prueba hoy (miércoles) en el Indre y vuelvo a salir positivo.

“Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso”, resaltó.

Por lo anterior, López-Gatell anunció que no podrá incorporarse a las actividades presenciales, sino que continuará en aislamiento, pero trabajando en las labores que le corresponden.

López-Gatell vuelve a dar positivo a COVID-19, pero pasea sin cubrebocas en CDMX

Al ser cuestionado sobre el tratamiento que se le aplicó, el funcionario señaló que no revelará detalles, porque se trata de su vida personal y porque los datos no aportarían a la salud pública. Asimismo, el funcionario federal reiteró el llamado a la población a no automedicarse, porque, en su caso, el hecho de volver a presentar fiebre sin tomar ninguna medicina alertó a su médico para determinar que tenía un cuadro más avanzado de COVID-19.

Hugo López-Gatell pasea sin cubrebocas ni sana distancia

Ayer, usuarios de las redes sociales compartieron fotografías y videos en los que se observa al responsable del control de la pandemia de COVID-19 en México paseando en las calles y en un parque de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Las imágenes generaron polémica debido a que no portaba cubebocas ni guardaba distancia con una mujer que lo acompañaba en su paseo, pese a que horas más tarde informó que él aún es altamente contagioso.

Sobre ello, López-Gatell criticó que los medios de comunicación por publicar dichas fotografías, pero en ningún momento negó que haya salido a las calles de la capital sin cubrebocas.

“Seguramente es más lucrativo sacar noticias que pudieran generar escándalo y entonces esto les aumentará las cuotas de las tarifas de publicidad y en otras fuentes de ingresos.

