López-Gatell señala que el 15 por ciento de empresas siguen abiertas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que del 3 al 14 de abril y del 100 por ciento de las empresas en México, el 50 por ciento cerraron, el 17 por ciento tras exhorto lo hizo y el 15 por ciento se negó; mientras que 18 por ciento se mantienen abiertas por su actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron a cerrar están ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

"En esos sitios, no hay contribución completa, como se espera, a la reducción de los contagios, porque las personas no se pueden quedar en casa, porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa en donde labora no acata las disposiciones generales", señaló.

Las medidas de mitigación comunitaria son masivas y requieren que las personas se mantengan fuera del espacio público. A través del Operativo de Inspecciones Federales del Trabajo y denuncias en la @PROFEDET durante la #EmergenciaSanitaria por #COVID19 identificamos: 1/5 pic.twitter.com/T5A1w6Xop8 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 16, 2020

A las empresas que se nieguen a cerrar ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, enfrentarán lo siguiente:

Se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, que da inicio al proceso sancionador.

Se da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura.

Se da vista al Ministerio Público para que realice la investigación sobre el posible delito.

López-Gatell indicó que los giros son: industrias automotriz, textil, maderera, aeroespacial, tabacalera y de la construcción; comercio, venta o distribución de productos no esenciales; maquinado industrial, celulosa y papel.

Fase 3 afectará mas a estados del norte: Gatell

Hugo López-Gatell indicó que durante la Fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país, los estados del norte serán los más afectados.

“Los estados de la zona norte van a ser los más afectados por la epidemia, esto es a consecuencia, entre otras cosas, de que se desaprovecharon los últimos 10 a 12 días desde que se establecieron las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria y algunas empresas en estas entidades siguieron operando”, dijo.

Indicó que es muy preocupante ver a grandes y medianas empresas que bien, o no permiten a sus trabajadores seguir las medidas de seguridad, o simplemente los han despedido, lo cual además de ir en contra de la Ley, “refleja una mentalidad de poca solidaridad”.