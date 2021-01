López-Gatell reprueba violaciones al calendario de vacunación; pide denunciar.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, publicó a través de su cuenta de Twitter el sábado por la noche, un mensaje en donde condenó las violaciones al calendario de vacunación contra COVID-19 que han sido denunciadas en medios de comunicación y principalmente en redes sociales.

Al respecto, el funcionario escribió: “Quien se salte la fila o aproveche su posición para facilitar que alguien se vacune cuando no le corresponde, está cometiendo una arbitrariedad que perjudica a todo el país”. También, pidió a la población que, de hallar algún caso de influyentismo o desobediencia al programa, lo reporten.

“Estas anomalías deben denunciarse con base en evidencias”, solicitó. Tal declaración llegó posterior a que la regidora por Morena en Acapulco, Alba Patricia Batani Giles, presumiera mediante sus redes sociales haber recibido el fármaco contra coronavirus antes que muchos doctores que se encuentren en la primera línea de respuesta a la enfermedad mortal.

López-Gatell pide denunciar a quien "se salte la fila" en vacunación

En ese tenor, puntualizó que “ni me dolió la vacunación jajajaja”. Posterior a la difusión de las imágenes la edil empezó a recibir diversos comentarios de usuarios que le señalaban que ella no debía recibir el biológico al no ser personal médico que está en contacto con pacientes COVID-19. Momentos más tarde, la publicación fue eliminada.

Como ha informado La Verdad Noticias en días recientes, otro caso similar corresponde al del director del Hospital de la Mujer de Tabasco, German Arturo Corzo Ríos, quien además metió a otros miembros del personal administrativo a la lista de inmunización.

Luego de darse a conocer la situación, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio indicaciones para que destituyera al director tras haber violado los protocolos. Antes de Corzo Ríos, se destituyo al doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” de Toluca, quien facilitó la aplicación del antígeno a él y a dos de sus familiares.

López-Gatell reprueba violaciones al calendario de vacunación; pide denunciar.

RECOMENDACIÓN: Variantes de COVID-19 llegarán a todo el mundo, asegura Hugo López-Gatell

El reclamo por parte de la comunidad médica no es por el hecho de vacunar a los auxiliares de vacunación, sino que los prioricen por encima de los médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia que han laborado en pabellones COVID-19 por casi un año.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.