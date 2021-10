López-Gatell reconoce fallas en la expedición del certificado de vacunación

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció que varias personas han tenido problemas con respecto al certificado de vacunación en su plataforma, explicó que uno de los problemas es que no se puede obtener el certificado completo.

López comentó que es un rezago en cuestión en la captura de los registros en la plataforma, por lo que hace que el certificado no pueda reproducirse de manera completa. El funcionario expresó que la SS analiza alternativas para poder resolver aquel problema.

En La Verdad Noticias te compartimos que López-Gatell aseguró que no es legal que empresas pidan certificado, pues aquellas que lo hagan están incurriendo a una falta, así lo aseguró durante la conferencia; aseguró que no es legal condicionar al acceso al trabajo.

Fallas en la expedición del certificado de vacunación

Gatell aseguró que algunas personas han tenido problemas con el certificado

En la conferencia, indicó que el certificado no tiene errores, una vez que se obtiene, pero ha ocurrido que grandes cantidades de personas no son capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis. Por otra parte, comentó sobre una posibilidad que están explorando.

El funcionario comentó que es un mecanismo rápido de certificación para que las personas puedan poner en una plataforma las pruebas de su vacuna, para que pueda incorporarse al certificado. Por otro lado, expresó que el certificado se estableció para facilitar el tránsito de los viajeros que acuden a otros países.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud expusó que es gratis el certificado, debido a que varios grupos en Facebook han ofertado el certificado desde 100 hasta 300 pesos, pero el trámite es gratuito, el requisito es tener el esquema completo de vacunación.

¿Cómo imprimir certificado de vacunación COVID-19?

El certificado lo emite la Secretaría de Salud

El certificado descargable que emite la Secretaría de Salud, está dirigido a todas las personas que se hayan aplicado las dos dosis de la vacuna contra COVID-19, por lo que el usuario deberá acceder al sitio web de la Secretaría de la Salud, ingresar el CURP y en el correo registrado llegará el documento.

Aunque, algunas personas han tenido problemas con respecto en la expedición del certificado de vacunación, así lo informó López-Gatell en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. El servidor se satura y puede que aparezca una leyenda que menciona que el CURP que se proporcionó no es correcto o no se tiene el registro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!