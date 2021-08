López-Gatell dice que no es recomendable aplicarse vacunas de diferentes marcas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que si bien aplicarse dos vacunas de diferentes marcas contra el COVID-19 no representa un riesgo para la salud, no es recomendable hacerlo, pues no genera una mayor eficacia contra el virus y sí puede representar un desperdicio de las vacunas.

El subsecretario indicó que aplicarse una segunda dosis de la vacuna COVID-19 de una marca diferente a la primera dosis inyectada, no es considerado un riesgo, pero que debe evitarse, principalmente debido a que algunas vacunas aplicadas en México no son aceptadas en otros países, especialmente en la Unión Europea.

Gatell indicó que pese a que las personas están combinando vacunas contra COVID-19 esto no resulta más eficaz para evitar la enfermedad, por lo que indicó que no recomienda que las personas lo hagan, además señaló que esta práctica es un desperdicio de vacunas.

López-Gatell indica que aplicarse vacunas diferentes es un desperdicio

El funcionario recomendó no combinar las vacunas

“Desde el punto de vista biológico la respuesta inmune del organismo ante una segunda vacuna con otro marca, no necesariamente se mejora, tampoco implica un riesgo mayor el aplicarse la otra vacuna desde el punto de vista médico, sin embargo no recomendamos hacerlo porque la cobertura de la vacuna de lograr un efecto protector se logra cuando se completa un esquema” indicó el funcionario.

Por otra parte Gatell habló de la aceptación de las vacunas aplicadas en México y que no son aceptadas en el extrangero, pues aseguró que no hay motivo para creer que las vacunas no son eficaces.

“Resulta una situación conveniente cuando otro país no reconoce una vacuna aplicada en México, pero no hay una motivación médica para pensar que se requiere una vacuna diferentes o adicional” indicó.

¿Qué efectividad tiene la vacuna Pfizer y Moderna?

La efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna es superior al 90%

Dos de las vacunas consideradas las más eficaces en el mundo son la de Pfizer y Moderna, las cuales se estima tienen una efectividad del 95% y 94.1% respectivamente. Pese a que ambas vacunas son eficaces el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell recomienda no combinarlas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!