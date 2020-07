López-Gatell asegura que no hay certeza de que Covid-19 genere inmunidad

Este domingo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó durante su conferencia vespertina que a nivel mundial, se desconoce si tener el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provocar la enfermedad del Covid-19, puede generar inmunidad en las personas, por lo que hizo un llamado a los mexicanos a no confiarse.

Al informar que México superó los 256 mil contagios de coronavirus, el funcionario detalló que en “el mundo entero no se tiene certeza de que la infección del virus SARS-CoV-2 permita tener inmunidad permanente… no se sabe si haber tenido covid me deja protegido, por eso no hay que confiarse”.

López-Gatell añadió que debido a la falta de eficacia de la inmunidad a Covid-19, no recomienda el uso de pasaportes inmunitarios ni pruebas de anticuerpos para impulsar los viajes a otros países o la reactivación laboral.

Ante esta iniciativa sostuvo “las empresas privadas en varios países han externado esta idea, voy a hacer pruebas, pruebas y esto me permitirá detectar que ya tuvo Covid-19 y esas personas que regresen al trabajo, no es el caso, no hay fundamento científico para esta práctica, la Organización Mundial de la Salud desde el 24 de abril hizo un pronunciamiento explicó recomendando que no se consideran las pruebas de anticuerpos”.

Incorporamos una nueva diapositiva sobre el panorama internacional de #COVID19 que permitirá a la población observar la situación de México respecto a otros países. La gráfica procede del sitio https://t.co/wbke5hILR5 patrocinado por la Universidad de Oxford. pic.twitter.com/GM9t84y20T — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 6, 2020

Covid-19 en México

La Secretaría de Salud indicó que hasta 5 de julio en México, se registra un total de 256 mil 848 casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, de los cuales 26 mil 295 se mantiene activos y 71 mil 305 se mantiene en estudio como sospechosas.

Al 5 de julio de 2020 hay 256,848 casos positivos y 71,305 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 155,604 personas recuperadas, 312,989 casos negativos, 30,639 defunciones confirmadas y fueron estudiadas 641,142 personas. 1/2 pic.twitter.com/BcjAPp5vny — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 6, 2020

Durante el informe diario sobre avance de la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell detalló desde el inicio de la pandemia de han estudiado a un total de 641 mil 142 personas de los cuales 312 mil 989 dieron negativos, mientras que 30 mil 639 han fallecido a causa de este nuevo patógeno.