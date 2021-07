López-Gatell aclara rumor sobre supuesta "pérdida" de millones de vacunas

Hugo López-Gatell Ramírez, el Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud aclaró que no hay vacunas contra COVID-19 perdidas, esto después de que se rumoró que más de 19 millones de inmunizaciones no se encontraban en los registros. De acuerdo con el miembro de la Secretaría de Salud, todos los biológicos que llegan a la nación son contabilizados.

“Es una fabricación sin fundamentos, no hay pérdida de vacunas, todas las que tenemos están identificadas, sabemos dónde están y cuando se están aplicando”, declaró Gatell durante la conferencia matutina de este martes.

Sin embargo, el funcionario explicó que hay una brecha de registro de las vacunas COVID-19 en México, debido a que en zonas rurales y suburbanas, la operación de brigada es más difícil pues no hay acceso a internet para actualizar al momento los datos nominales de las personas que han sido inmunizadas.

“Lo que hay es una heterogeneidad territorial, porque no es lo mismo estar en un megacentro urbano que en un lugar rural. En algunas zonas de México no hay internet y los registros nominales se desfasan y no operan en tiempo real”, informó.

López Gatell: ¿Qué son los registros nominales?

Todos los biológicos que llegan al país son contabilizados, según Gatell/Foto: Forbes

El subsecretario López-Gatell detalló que los registros nominales “consisten en la papeleta que se llena en los puestos de vacunación, que indica qué tipo de vacuna, qué lote recibió y la fecha. Eso después se captura en el registro de vacunación nominal”.

Según la Secretaría de Salud, hasta el 18 de julio, México ha recibido 73 millones 699 mil 175 vacunas contra la COVID-19. El último corte del 17 de julio informó que se han aplicado 54 millones 282 mil 399 de dosis en diversos Estados.

Sin embargo, se especuló en diferentes medios de comunicación que había una diferencia de 19 millones 416 mil 776 entre vacunas recibidas y aplicadas. Por lo que muchos se cuestionaron dónde estaban estos biológicos presuntamente perdidos.

Vacunas contra COVID-19

Son diversas las vacunas que se han aplicado en México/Foto: Marca

Las vacunas contra COVID-19 que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 3 de junio de 2021, porque cumplen los criterios necesarios de seguridad y eficacia, son:

Oxford/AstraZeneca

Johnson and Johnson

Moderna

Pfizer/BionTech

Sinopharm- en inglés

Sinovac- en inglés

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!