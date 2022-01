López-Gatell: Escuelas no son centros de contagios.

Los contagios aumentaron por las vacaciones: Gatell

En respuesta a los cuestionamientos de la prensa sobre el repunte de casos por Covid-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dejo en claro que las escuelas no son un centro de contagio del virus y reiteró que el aumento se dio luego de las vacaciones de invierno.

En el mismo sentido, López-Gatell aseveró que a diferencia de muchos otros espacios públicos, las escuelas no son "de manera particular un centro de contagios del virus".

Las alarmas respecto a los contagios de menores de edad se encendieron luego de que como te informamos en La Verdad Noticias un niño de 4 años fuera intubado debido al covid en San Luis Potosí, caso que se suma al del menor de 12 años que tuvo que pasar por el mismo procedimiento en Yucatán.

"Escuelas no son centro de contagio": Gatell

Fue durante la conferencia matutina que se transmite en el canal de You Tube de Presidencia que el subsecretario de Salud habló sobre el rebrote de coronavirus, "Ahora tenemos un rebrote, un repunte de los casos covid-19 fundamentalmente a expensas de la variante ómicron, ¿Es por qué se abrieron las escuelas? Lo que nos muestra la evidencia es que no, porque el momento de repunte de la epidemia también en menores de edad ocurrió durante el periodo en que están de vacaciones, no fue por abrir las escuelas que empezaron los contagios".

En el mismo sentido, Gattel dijo que hay un enorme contraste entre los casos positivos, hospitalizaciones y defunciones que se viven en la actualidad en México, marcado principalmente por la variante de Ómicron.

Panorama Covid en México

Según el reporte de la Secretaría de Salud Federal al corte del pasado lunes 17 de enero, el país rebasando los 4 millones 415 mil casos acumulados y las 301 mil 469 muertes derivadas por los contagios de coronavirus.

Con esto se confirmó que en las últimas 24 horas se reportaron 17 mil 101 infecciones y 59 nuevas defunciones en la entidad.

