Logran salvar el brazo de Alexis, el niño atacado por un lobo en Edomex

Personal médico logró salvarle el brazo a Alexis, luego que el pequeño fuera atacado por un lobo mientras se encontraba en un parque de Estados de México (Edomex).

Fue el cariño que Alexis Fabian, de 9 años, le tiene a los animales lo que provocó que él intentara acariciar a un lobo mientras visitaba el Zoológico Parque del Pueblo en el municipio de Nezahualcóyotl, lamentablemente la situación se salió de control, el lobo lo atacó y el pequeño estuvo a punto de perder el brazo.

Los días han pasado y ahora es José Gómez, papá de Alexis, quien ha revelado que el menor se encuentra mejor de salud y estable. Así mismo indicó que lograron salvar el brazo del pequeño, luego que el niño fuera atacado cuando intentó acariciar al lobo.

“Su estado de salud es estable ahorita, bendito sea dios después del susto que nos llevamos ya está bien, ya tiene movilidad en sus manos en sus dedos que era importante que ocupábamos, pero ya está bien le repito”.

Pese a que un lobo lo atacó en Edomex, el niño no tiene rencor

Mis amigos del @GrupoRelampagos trasladaron a Alexis de 10 años al Hospital de Zumpango, quien sufrió amputación de un brazo, cuando lo introdujo a la jaula de un lobo en el Zoológico del Pueblo de #Nezahualcóyotl. @Edomex. pic.twitter.com/GRkLTEE6ee — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 6, 2022

El padre del menor asegura que Alexis no tiene ningún tipo de remordimiento contra el animal que lo atacó y que él sigue amando a los animales, especialmente a los perros.

“Él ama a los perros hace rato estábamos jugando memorama y salió la imagen de un lobo, se le quedó viendo y dijo mira igualito al que me mordió, el sigue igual, él no tiene resentimiento sobre los animalitos, él sigue igual con el mismo amor hacia los perritos. Yo le tomé fotos al lobo el otro día que fuimos al parque, le tomé fotos y se las enseñé y le dije, mira hijo este es y me dijo ese es el perrito, lo acarició, lo volvió acariciar ya la segunda vez que lo acarició lo mordió”.

Ahora el pronóstico de salud para Alexis es bueno, incluso podrían darlo de alta del Hospital de Alta Especialidad en Zumpango, en los próximos días.

¿Qué hacer en un ataque de lobo?

Los lobos no suelen atacar a los humanos

Los lobos son unos animales depredadores peligrosos y poderosos. Normalmente, no muestran agresividad hacia las personas, pero no está demás estar preparado para lo peor. Cuando te encuentres en un territorio de lobos: no salgas corriendo si un lobo te ataca, mantén el contacto visual, hazte ver más grande y haz unos sonidos ruidosos e intimidantes. Ve a un lugar seguro tan pronto como puedas.

Los lobos suelen atacar cuándo son provocados o cuándo se sienten acorralados, por lo que será mejor no acercarse a ellos pues podrían atacarte, tal como le ocurrió a niño, a quien estuvieron a punto de amputarle el brazo tras intentar acariciar a un lobo en el parque de Edomex.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!