Lobo le arranca el brazo a un niño que intentó acariciarlo en parque de Edomex

Un niño de 9 años de edad perdió parte del brazo luego que intentó acariciar a un lobo que se encontraba dentro de un zoológico en Estados de México (Edomex). Los hechos se registraron en el Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con un comunicado presentado por el gobierno municipal, el pasado viernes 6 de mayo, cerca de las 3:30 de la tarde, un niño que visitó el zoológico, acompañado de un familiar, pasó el barandal de seguridad de la jaula donde se encontraba el lobo.

Al parecer el menor logró llegar a la malla de protección y metió su brazo para intentar llamar al animal y acariciarlo, pero el lobo atacó al niño, logrando morder uno de sus brazos, así lo informaron las autoridades.

Médicos de Edomex tuvieron que amputar el brazo del menor

Mis amigos del @GrupoRelampagos trasladaron a Alexis de 10 años al Hospital de Zumpango, quien sufrió amputación de un brazo, cuando lo introdujo a la jaula de un lobo en el Zoológico del Pueblo de #Nezahualcóyotl. @Edomex. pic.twitter.com/GRkLTEE6ee — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 6, 2022

Tras lo ocurrido de inmediato se llamó a los números de emergencia y el niño que fue atacado por el lobo fue trasladado a bordo de una ambulancia al Hospital General La Perla, pero debido a la gravedad de sus heridas el menor fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional de Zumpango, donde lamentablemente los médicos tuvieron que amputarle el brazo.

Luego que se reportara el incidente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda llamó a una reunión urgente con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y las áreas encargadas del Gobierno Estatal y Municipal para evaluar acciones.

Autoridades informaron que tanto el menor como su familia están recibiendo toda la atención del Gobierno Municipal y de las autoridades del Estado.

¿Qué hacer en un ataque de lobo?

El niño introdujo su mano en la jaula del lobo

Los lobos son unos animales depredadores peligrosos y poderosos. Normalmente, no muestran agresividad hacia las personas, pero no está demás estar preparado para lo peor cuando te encuentres en un territorio de lobos. No salgas corriendo si un lobo te ataca. Mantén el contacto visual, hazte ver más grande y haz unos sonidos ruidosos e intimidantes. Ve a un lugar seguro tan pronto como puedas.

Los lobos suelen atacar cuándo son provocados o cuándo se sienten acorralados, por lo que será mejor no acercarse a ellos pues podrían atacarte, tal como le ocurrió a niño, a quien tuvieron que amputarle el brazo tras intentar acariciar a un lobo en el parque de Edomex.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!